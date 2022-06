Bình Phước: Hiệu trưởng trường THPT tử vong, nghi do rơi từ tầng lầu xuống đất

Ngày 8.6, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an H.Bù Gia Mập tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của ông Lê Duy Bình (51 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước), Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Ơ. Nạn nhân tử vong nghi do rơi từ tầng lầu của trường xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Bình từ phòng ở tập thể trong Trường THPT Đắk Ơ (xã Đắk Ơ, H.Bù Gia Mập) lên trường để làm việc.

Đến khoảng 6 giờ, một số nhân viên nghe tiếng động mạnh như vật gì rơi từ trên xuống. Tuy nhiên, do nghĩ không có chuyện gì xảy ra nên mọi người tiếp tục làm việc.

Một lát sau, có người cần gặp hiệu trưởng để làm việc thì phát hiện ông Bình nằm bất động dưới sân trường, xung quanh máu chảy nhiều.





Đến gần kiểm tra, mọi người phát hiện ông Bình đã tử vong trước đó.

Vụ việc hiệu trưởng trường THPT tại Bình Phước tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.