Bình Phước: Hỏa tốc truy bắt nghi phạm cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc

Ngày 15.2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc về việc phối hợp truy bắt đối tượng cầm đầu, liên quan đến chuyên án tổ chức đánh bạc đang được lực lượng công an đấu tranh, làm rõ.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TX.Phước Long điều tra vụ “tổ chức đánh bạc” trên địa bàn TX.Phước Long. Quá trình điều tra, xác định Võ Hoài Thanh (tên thường gọi là Hiểm, 38 tuổi, ngụ P.Thác Mơ, TX.Phước Long) là kẻ cầm đầu và hiện đang bỏ trốn.

Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm Võ Hoài Thanh: cao khoảng 1,63m, nặng khoảng 70kg, tóc cắt ngắn, da trắng, thể trạng vừa. Khi bỏ trốn Thanh điều khiển 1 xe ô tô hiệu Honda Civic màu đen, BS 60A-770.08.

Nhận thấy nghi phạm có thể bỏ trốn lên các địa bàn lân cận hoặc trốn qua Campuchia, gây khó khăn cho hoạt động điều tra truy xét, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trưởng các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông báo đặc điểm đối tượng và phương tiện đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng nhân dân trên địa bàn biết, kịp thời tố giác khi phát hiện.





Công an các huyện biên giới cùng các lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Công an các tỉnh Campuchia giáp biên với Bình Phước tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn biên giới để kịp thời phát hiện và truy bắt đối tượng, không để đối tượng bỏ trốn sang Campuchia

Nếu phát hiện đối tượng đề nghị tạm giữ ngay, đồng thời thông báo đến Công an tỉnh Bình Phước (đồng chí Đào Thanh Lương - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0913.636.716 hoặc đồng chí Văn Minh Chiến - Trưởng Công an TX.Phước Long qua số điện thoại: 0913.765.248) để phối hợp.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang tích cực truy bắt nghi phạm cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc tại Bình Phước.