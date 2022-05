Bình Phước: Khống chế chủ nhà cướp tài sản, 4 bị cáo lãnh án

Ngày 12.5, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm (30 tuổi) 18 năm tù, Mai Thị Minh Đan (41 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 9 năm tù; Nguyễn Ngọc Chiến (38 tuổi) 10 năm tù và Nguyễn Văn Thêm (41 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) 6 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 2.5.2020, Tâm kể cho Đan, Thêm, Chiến nghe việc Kiều (ngụ TP.Đồng Xoài) có nợ Tâm số tiền 350 triệu đồng. Tâm sau đó rủ tất cả cùng đến nhà Kiều để lấy tiền. Nếu Kiều không trả tiền, thì uy hiếp tinh thần và đánh để Kiều đưa tiền thì tất cả đồng ý.

Khoảng 9 giờ ngày 3.5.2020, khi biết Kiều đang ở quán tạp hóa trên đường ĐT.741 (ấp 1, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài) thì Thêm chở cả nhóm đến tìm Kiều.

Khi đến nơi, nhóm này thấy Kiều đang nấu cơm ở bếp, còn anh Nguyễn Văn Huỳnh, (30 tuổi, bạn Kiều) đang đứng coi quầy tạp hóa.

Lúc này, Tâm đi lại chỗ Kiều đang nấu ăn, còn Chiến ở quầy tạp hóa yêu cầu anh Huỳnh bỏ hết điện thoại lên bàn. Tâm vào bếp lấy 2 con dao kề cổ Kiều, đánh đập và yêu cầu đưa tiền.





Kiều kêu khóc rồi lấy số tiền khoảng 5,5 triệu đồng đưa cho Tâm. Chưa dừng lại, Tâm tiếp tục đập phá cửa tủ gỗ trong phòng của Kiều và phát hiện 1 túi xách bên trong có nhiều tiền mặt và vàng với tổng trị giá hơn 705 triệu đồng. Sau khi lấy được túi xách có tiền và vàng, cả nhóm lên xe bỏ đi.

Ngày 5.5.2020, Tâm và Đan đã đến cơ quan công an đầu thú; ngày 7.5, Thêm cũng đã đến Công an TP.Đồng Xoài đầu thú. Đến ngày 7.6.2020, Chiến bị công an bắt giữ.

Sau một tuần nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo với các mức án trên cùng về tội cướp tài sản.