Bình Phước: Làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trước cửa phòng trọ

Ngày 28.8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an H.Chơn Thành điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường trước cửa phòng trọ.

Trước đó, đêm 26.8, anh N.V.C (35 tuổi, ngụ Bến Tre) cùng người thân tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ thuộc ấp 1, xã Thành Tâm (H.Chơn Thành). Sau tiệc nhậu, người thân gọi anh C. vào nhà ngủ nhưng anh này không chịu vào mà mắc võng ngủ trước cửa phòng trọ.

Đến rạng sáng 27.8, người nhà thức dậy hoảng hốt phát hiện anh C. đang treo lơ lửng trước hiên nhà bằng sợi dây dù. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau cắt dây dù đưa anh C. xuống nhưng anh đã tử vong. Sự việc được trình báo cơ quan công an.





Được biết, anh C. cùng gia đình từ Bến Tre lên Bình Phước thuê phòng trọ để mưu sinh. Bố anh C. làm nghề bán vé số, còn C. làm nghề tự do, công việc không ổn định.

Nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong trước cửa phòng trọ đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.