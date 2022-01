Bình Phước: Liên tiếp bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển pháo nổ trái phép

Ngày 3.1.2022, Công an TX.Phước Long (Bình Phước) đã bắt giữ Đỗ Đức Cường (40 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi “vận chuyển hàng cấm” là 104 kg pháo nổ trái phép.

Theo đó, khoảng 10 giờ 15 cùng ngày, Công an TX.Phước Long phối hợp với Công an P.Thác Mơ (TX.Phước Long) tuần tra trên tuyến đường 6-1 (KP4, P.Thác Mơ) thì phát hiện Đỗ Đức Cường điều khiển xe máy BS 59N1 - 498.66 chở theo 1 túi nilon màu xanh cùng 1 bao tải đầy hàng hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 48 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng 104 kg. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đang chở số pháo trên cho một người không rõ lai lịch ở Bình Phước. Để không bị phát hiện, Cường ngụy trang là nhân viên giao hàng với túi chở hàng có logo “giao hàng nhanh”.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 2.1, lực lượng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước đã kiểm tra xe ô tô BS 60A – 256.32 do Phan Xuân Hoàn (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) chở theo Nguyễn Văn Hiến (25 tuổi) đi qua địa bàn xã Thuận Phú (H.Đồng Phú, Bình Phước) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.





Kiểm tra trên xe, lực lượng công an phát hiện 138,5 kg pháo nổ. Tại cơ quan công an, Hoàn khai nhận đã thuê ô tô tự lái, mua 104,5 kg pháo, Hiến cũng mua 34 kg pháo tại khu vực H.Bù Đốp (Bình Phước) vận chuyển về Đồng Nai bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tính từ đầu tháng 12.2021 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng gần 600 kg.