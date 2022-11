Bình Phước: Phát hiện vụ mua bán dâm trong quán 'cà phê chòi' Sunflower 86

Ngày 24.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự đối với Trương Thị Thảo (24 tuổi, ngụ Cao Bằng), chủ quán cà phê chòi Sunflower 86 để điều tra về hành vi “chứa mại dâm”.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 23.11, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước và Công an xã Tiến Hưng tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê chòi Sunflower 86 ở ấp 3, xã Tiến Hưng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 chòi lá của quán có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Hai nữ nhân viên bán dâm khai nhận được Trương Thị Thảo tổ chức bán dâm cho khách với giá 500.000 đồng/lượt, xong việc thì Thảo thu lại của nữ nhân viên 150.000/lượt.





Tại cơ quan công an, Thảo cũng khai nhận đã sử dụng quán cà phê do mình quản lý để cho 2 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hiện Công an TP.Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự quản lý quán cà phê chòi Sunflower 86 để làm rõ về hành vi chứa mại dâm.