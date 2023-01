Bình Phước: Xe container chở gỗ bị lật trên quốc lộ 14 làm 4 người bị thương

Ngày 13.1, xảy ra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 2, xã Nha Bích, TX.Chơn Thành, Bình Phước. Xe container chở gỗ bất ngờ mất lái, lật ngang rồi va chạm với 2 xe máy khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, xe container biển số 51D-154.92 kéo theo rơ moóc biển số 51R-194.54 chở gỗ, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ TX.Chơn Thành về TP.Đồng Xoài.

Khi đến đoạn đổ dốc xuống cầu Xa Cát (ấp 2, xã Nha Bích), chiếc xe bất ngờ lao thẳng sang phần đường đối diện, sau đó lật ngang va vào thành cầu. Cùng lúc này, xe máy biển số 93B1-164.60 do một phụ nữ điều khiển và xe máy biển số 93N3-5790 do người đàn ông khoảng 35 tuổi chở người nữ 33 tuổi lưu thông theo chiều ngược lại, do không kịp xử lý nên xảy ra va chạm với chiếc container vừa lật xuống đường.





Vụ tai nạn khiến 3 người trên 2 xe máy bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tài xế container bị thương nhẹ. Chiếc xe container và 2 xe máy bị hư hỏng nặng. Một phần thành cầu Xa Cát bị xe container làm hư hỏng.

Nguyên nhân vụ xe container chở gỗ bị lật làm 4 người bị thương đang được lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.