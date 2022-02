Bình Thuận: Công an làm rõ nguyên nhân 3 người chết đuối ở hồ Suối Đá

Liên quan đến thông tin 3 người chết đuối vừa phát hiện ở hồ Suối Đá, xã Thuận Hòa, H.Hàm Thuận Bắc, sáng nay 17.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Bắc và các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc 3 người tử vong. Các nạn nhân là Phạm Hoàng Hải (27 tuổi), Tống Ngà (39 tuổi) và Nguyễn Văn Vàng (22 tuổi). Cả 3 ở gần nhà nhau và cư ngụ tại xã Hồng Sơn, H.Hàm Thuận Bắc, đều có mối quan hệ họ hàng với nhau.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 10 giờ sáng 16.2, cả 3 người này rời khỏi nhà để đi đánh cá bằng lưới ở hồ Suối Đá. Đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy về nên đi tìm khắp nơi. Khi đến hồ Suối Đá, khu vực thuộc xã Thuận Hòa, H.Hàm Thuận Bắc (cách nhà các nạn nhân khoảng 10km) thì phát hiện 2 xe máy của những người này cùng các đồ dùng khác trên bờ hồ. Gia đình nhờ nhiều người mò tìm dưới hồ Suối Đá nhưng không có kết quả. Đến sáng 17.2, thi thể một nạn nhân nổi lên nên được vớt đưa vào bờ. Sau đó người dân dùng xuồng máy chạy quanh khu vực để tìm kiếm và thi thể 2 người còn lại tiếp tục nổi lên mặt nước ngay trong sáng nay. Các vị trí các nạn nhân tử vong cách bờ hồ không xa. Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Bắc đã khám nghiệm hiện trường, tìm nhân chứng và cho xuồng máy chạy quanh khu vực tìm các vật chứng liên quan. Đồng thời, trưng cầu lực lượng khoa học hình sự Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Theo nhận định ban đầu rất có thể các nạn nhân tử vong do lật xuồng giữa hồ thủy lợi.





Cách đây vài ngày, một vụ tử nạn trên hồ Sông Móng (H.Hàm Thuận Nam) xảy ra được xác định nguyên nhân do lật xuồng trên hồ rồi tử nạn. Ngày 16.2, một vụ đuối nước xảy ra ở bãi biển Đồi Dương TX.La Gi cũng khiến 1 người tử vong. Cơ quan chức năng của Bình Thuận cảnh báo các vụ chết đuối gần đây ở các hồ thủy lợi nói chung, hồ Suối Đá nói riêng do đầu năm do các nạn nhân đi chài cá hoặc tự ý bơi thuyền ra hồ để chụp ảnh.