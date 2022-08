BlackPink thiết lập kỷ lục 'khủng' tại đấu trường Billboard

Hôm 30.8, Billboard thông báo rằng ca khúc Pink venom của BlackPink đã ra mắt ở vị trí số 1 trên cả bảng xếp hạng Global 200 và Global Excl. U.S., với tổng lượng phát trực tuyến hàng tuần lớn thứ hai trên toàn thế giới. Điều này giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử đứng đầu Global 200. Đồng thời, Pink venom cũng là bài hát Kpop đầu tiên phát hành vào năm 2022 dẫn đầu bảng xếp hạng uy tín này.

Được biết, Billboard Global 200 được thống kê dựa trên dữ liệu bán hàng và phát trực tuyến từ hơn 200 lãnh thổ trên toàn cầu, trong khi Global Excl. U.S. xếp hạng các bài hát theo dữ liệu từ các vùng lãnh thổ ngoại trừ Mỹ.

Trước đó, vào tháng 10.2020, BlackPink cũng từng đạt vị trí thứ 2 tại Global 200 và dẫn đầu Global Excl. U.S. nhờ Lovesick girls. Với thành tích mới của Pink venom, BlackPink hiện là nghệ sĩ thứ ba đứng hạng 1 Global Excl. U.S. nhiều lần nhất, sau BTS và Justin Bieber.

Theo Luminate (trước đây là MRC Data), Pink venom đã ghi nhận 212,2 triệu lượt nghe và 36.000 lượt tải xuống từ ngày 19 - 25.8. Cũng trong thời gian đó, bài hát đạt 198,1 triệu lượt nghe và 27.000 lượt tải xuống ở các lãnh thổ bên ngoài nước Mỹ.





Pink venom cũng đã ra mắt ở vị trí thứ 22 trên Billboard Hot 100. Đây là ca khúc thứ 8 của BlackPink có mặt trong bảng xếp hạng này, sau Ddu-du ddu-du, Kiss and make up, Kill this love, Sour candy, How you like that, Ice cream và Lovesick girls.

Mặt khác, Pink venom gần đây đã trở thành video âm nhạc Kpop vượt 200 triệu lượt xem nhanh nhất năm 2022. Bài hát có thứ hạng cao nhất của một nữ nghệ sĩ Kpop trên bảng xếp hạng Global Top Songs của Spotify và là bài hát Kpop đầu tiên trong lịch sử ra mắt ở vị trí số 1 trên Singles Chart của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Úc (Aria). Vào ngày 29.8, BlackPink đã xuất hiện tại lễ trao giải MTV Video Music Awards, nhóm giành được hai giải thưởng và có một màn trình diễn hoàn hảo với Pink venom.