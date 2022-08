BlackPink tiếp tục làm nên lịch sử với hit mới 'Pink venom'

Theo đó, nhóm nhạc nữ nhà YG đã tiếp tục tạo nên thành tích mới khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên trong lịch sử đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Aria (Úc). Được biết, đây là 1 trong 10 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới. Hiện, Pink venom của BlackPink và Gangnam style của PSY là những bài hát Hàn Quốc duy nhất đã đạt được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng uy tín này.

Được phát hành vào ngày 19.8,Pink venom là ca khúc mở đường cho album Born pink - dự kiến ra mắt vào tháng 9 của BlackPink. Với nhịp điệu mạnh mẽ, kết hợp với âm thanh từ các nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc, Pink venom là một bài hát hip hop, làm nổi bật khả năng hát, rap và sức hút mạnh mẽ của BlackPink.

Ngay khi vừa tung ra, ca khúc đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng người hâm mộ Kpop và liên tục mang về cho nhóm nhạc 4 thành viên những thành tích đáng nể. Theo công ty chủ quản YG Entertainment, vào ngày phát hành MV Pink venom, số lượng người đăng ký kênh YouTube của BlackPink đã tăng lên gần 2,3 triệu cùng một lúc. Hiện nhóm có hơn 79 triệu người đăng ký và được dự đoán sẽ sớm trở thành nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới đạt 80 triệu người đăng ký trên YouTube.

Cũng tại nền tảng này, Pink venom đã vượt qua That that của PSY và trở thành video âm nhạc Kpop có hơn 200 triệu lượt xem nhanh nhất năm 2022, chỉ sau một tuần ra mắt. Trong khi đó, đứa con tinh thần của PSY và Suga (BTS) đã mất 1 tháng, 4 ngày để thu được số lượt xem nói trên.





Pink venom hiện là sản phẩm đạt 200 triệu lượt xem nhanh thứ hai trong lịch sử MV của các nhóm nhạc nữ Kpop, đứng sau “siêu hit” trước đó của chính BlackPink - How you like that. Ca khúc đình đám này lập kỷ lục chỉ trong 7 ngày. Pink venom cũng là MV thứ 11 của nhóm vượt 200 triệu lượt xem, sau Lovesick girls, Boombayah, As if it's your last, Playing with fire, Whistle, Ddu-du ddu-du, Kill this love, Stay, How you like that, Ice cream.

Theo bảng xếp hạng mới nhất do YouTube công bố vào ngày 28.8, hit mới của BlackPink đã đứng đầu top 100 bài hát và MV trên nền tảng. Ngoài ra, nhóm nhạc 4 thành viên cũng dẫn đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ tổng thể. Bên cạnh YouTube, Pink venom còn chiếm lĩnh bảng xếp hạng Spotify trong ba ngày liên tiếp và đứng đầu bảng xếp hạng bài hát iTunes ở 75 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Anh.

Mặt khác, tại thị trường Hàn Quốc, Pink venom tiếp tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt với các nhóm nhạc nữ khác như TWICE, IVE và NewJeans. Tính đến sáng 27.8, ca khúc đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Genie, số 2 trên Flo, số 2 trên Melon Top 100 và số 2 trên Bugs. BlackPink cũng nhận về hai chiếc cúp chiến thắng trong các chương trình âm nhạc với Pink venom.