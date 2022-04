Block Akoya dự án HT Pearl: Tài sản đầu tư sinh lời ‘chắc thắng’

Nhà đầu tư tìm kiếm vị trí tiềm năng

Theo một đại diện Batdongsan.com.vn phân tích: “Tính đến quý 1/2022, giá bán căn hộ trung bình ở TP.HCM tăng đến 64 triệu đồng/m2, tăng 9% theo quý. Điều này cũng phản ánh mức độ quan tâm tăng cao ở phân khúc BĐS phía Nam”.

Nếu quý 1/2022 được đánh giá là khởi đầu cho giai đoạn mới của thị trường BĐS thì đến quý 2/2022, các chuyên gia dự báo, xu hướng thị trường BĐS tăng trưởng ở hầu hết các phân khúc, trong đó BĐS nhà ở có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh. Bởi nhu cầu nhà ở chưa bao giờ hạ nhiệt và nhà đầu tư coi đây là kênh trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, thị trường cho thuê cũng nhận thấy nhiều tín hiệu khả quan. Riêng căn hộ cho thuê ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 57% so với trước dịch. Dự báo trong năm nay BĐS cho thuê tiếp tục phục hồi khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh mở cửa trở lại.

Nhận định về mức độ tăng giá của thị trường BĐS thời gian tới, một đại diện CBRE nhận định, giá căn hộ sẽ tăng khoảng 3-7% tùy từng phân khúc trong 2022. Cùng với đó, tình trạng lệch pha cung cầu trong hai năm tới vẫn sẽ tiếp diễn.

Trước những diễn biến của thị trường, nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển dòng tiền ra khỏi vùng lõi trung tâm để tìm kiếm những dự án có vị trí tiềm năng nhằm đón sóng tăng giá trong trung hạn và tài sản đảm bảo trong dài hạn. Đặc biệt, những khu vực tiếp giáp TP.HCM có vị trí đắc địa như gần khu công nghiệp, làng đại học,… cộng hưởng cùng làn sóng hạ tầng giao thông sẽ là “bãi đáp” bền vững cho nhà đầu tư trong thời điểm hiện nay.

Block Akoya dự án HT Pearl mở ra cơ hội đón đầu tăng giá

Nhà đầu tư nhẩm tính, bởi giá bán căn hộ tại các khu vực trung tâm TP.HCM cao nên kéo theo tỷ suất lợi nhuận giảm. Trong khi giá căn hộ tại một số khu vực liền kề như Bình Dương lại có mức giá mềm hơn với tỷ suất lợi nhuận đầu tư cho thuê từ 6-7% mà vẫn đảm bảo thời gian di chuyển nhờ hạ tầng đồng bộ, trong khi tại TP.HCM chỉ đạt bình quân 5%. Các chuyên gia cũng dự báo, phân khúc căn hộ có giá 2-3 tỉ đồng/căn sẽ sôi động và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.

Thực tế cho thấy, nhà đầu tư vẫn đang tìm “bến đỗ” cho dòng tiền trước thềm lạm phát và đón sóng tăng giá sắp tới. Điển hình như tại sự kiện Kick-off "Samurai Legends - Beyond Limits" vừa qua đã tạo nên cơn "địa chấn" khi "siêu phẩm" Akoya thuộc dự án HT Pearl chính thức ra mắt khiến nhiều nhà đầu tư “đứng ngồi không yên”.





Vị trí tốt sẽ giúp dự án BĐS có khả năng thanh khoản nhanh, dễ cho thuê, chuyển nhượng và giá trị gia tăng theo thời gian, từ đó mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Đây cũng chính là lời giải cho sức hấp dẫn của sự kiện ra quân block Akoya thu hút gần 1.000 chiến binh kinh doanh tham dự.

Block Akoya đảm bảo khả năng kết nối khi nằm liền kề TP.Thủ Đức, dễ dàng tiếp cận các trục đường lớn như Quốc lộ 1K, Phạm Văn Đồng, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn... Đáng chú ý, đầu năm 2022 những công trình hạ tầng giao thông liên tiếp được triển khai như đường vành đai 3 với chiều dài hơn 91km qua 4 tỉnh: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An; Cầu vượt ngã tư 550 - nút giao quan trọng kết nối từ TP.Dĩ An với TP.Thuận An và TP.HCM chính thức khởi công… góp phần gián tiếp thúc đẩy tiềm năng tăng giá.

Bên cạnh đó, giá trị khác biệt từ yếu tố vị trí mở ra nhiều tiềm năng đắt giá nhờ vào “tọa độ vàng” khi cách Đại học Quốc gia TP.HCM 3 phút; liền kề khu Công nghệ cao, khu công nghiệp Sóng Thần và Tân Đông Hiệp B góp phần cộng hưởng với lượng lao động đổ về đây sẽ thúc đẩy đầu tư hạ tầng, tạo sức bật lớn cho nền kinh tế của khu vực càng thể hiện rõ tiềm năng đầu tư tại đây.

Hơn hết, đồng hành và thấu hiểu nỗi trăn trở về tài chính của các hộ gia đình trẻ mong muốn sở hữu tổ ấm cho riêng mình, chủ đầu tư đã “tung ra” giải pháp tài chính hấp dẫn như: Khách hàng sở hữu Akoya chỉ cần thanh toán 9% ký ngay HĐMB cùng nhiều chính sách ưu đãi khác. Từ đây, chủ nhân có thể tối đa thời gian sinh lời từ tài sản cho thuê.