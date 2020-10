Tự bảo vệ mình trước bão

B ất chấp những cảnh báo, “ ất chấp những cảnh báo, “ lệnh giới nghiêm ” của ngành chức năng nhằm bảo vệ tính mạng cho người dân, ngay trong lúc bão Molave ( bão số 9 ) đổ bộ, nhiều người vẫn cố ra đường để rồi gặp phải những tình huống đáng tiếc, thậm chí là tử vong… Khuya 27.10, ở TP. Đà Nẵng , một số người dân vẫn điều khiển xe máy, ô tô đi lại trên đường, mặc dù trước đó UBND TP.Đà Nẵng có “lệnh” yêu cầu người dân không ra đường từ 20 giờ để đảm bảo an toàn.

Và sáng 28.10, thời điểm dự báo siêu bão đổ bộ vào địa phận Đà Nẵng - Phú Yên, nhiều người Đà Nẵng vẫn bất chấp ra đường. Cầu Thuận Phước gió quá lớn khiến nhiều người không dám đi lại, cầu Sông Hàn đã bị “khóa” bởi những barie... Dù vậy, một số người vẫn cố đến các cây cầu khác để tìm cách đi từ Q.Sơn Trà qua phía Q.Hải Châu hoặc ngược lại. Không ít người điều khiển xe máy bị lạc tay lái suýt lao vào lề đường.

Liều lĩnh ra đường trong bão số 9, người dân Quảng Nam vứt xe máy bỏ chạy

Nhiều clip ghi lại cảnh xe máy bị quật ngã tại Quảng Nam khiến người điều khiển khiếp sợ “bỏ của chạy lấy người”. Còn tại Đà Nẵng, một số người dân cố dìu chiếc xe máy của mình đi trên đường Hàm Nghi. Thậm chí, còn có người đàn ông đạp xe qua cầu sông Hàn trong cảnh gió quất rát mặt khiến người xem phải nín thở. Ngay sau đó, Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) đã kịp thời cứu người đàn ông này khi ông đang phải bu bám trên thành cầu...

Trên thực tế, trong các cơn bão đổ bộ vào miền Trung thời gian qua, nhiều vụ tai nạn do bị vật cứng va trúng do gió bão đã xảy ra. Ra đường trong lúc mưa to, gió lớn sẽ gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Hãy tự biết cách bảo vệ mình trong bão. Mà tốt nhất là tìm nơi an toàn để tránh trú và ngồi yên trong nhà!