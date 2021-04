Uống rượu bia rồi lái xe, họ có nghĩ đến hậu quả ?

Liên quan vụ việc nghiêm trọng này, Công an H.Đại Lộc đã tạm giữ hình sự tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi, ở thôn Tây Gia, xã Đại Minh, H.Đại Lộc) để phục vụ điều tra. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, sau khi điều khiển ô tô gây tai nạn , tài xế Châu Văn Ánh đã đến Công an H.Đại Lộc đầu thú. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn 0,33 mg/lít khí thở và người này cũng thừa nhận đã sử dụng rượu bia, rồi lái xe gây tai nạn.

Trường hợp của tài xế Ánh không phải ngoại lệ. Rất nhiều vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra gần đây do tài xế điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn. Theo nhận định của Ban An toàn giao thông quốc gia, số người chết vì tai nạn giao thông có nguyên nhân sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vẫn còn cao. Điều đáng nói, mức phạt được quy định tại Nghị định 100 khá cao, nhưng nhiều “ma men” vẫn... không sợ. Trong tình trạng ngà ngà say, nhiều người vẫn ôm vô lăng với tâm lý “phạt à? chắc gì mình gặp cảnh sát”, “tai nạn ư? mình lái xe an toàn mà”..., để rồi khi tai nạn xảy ra thì hối hận không kịp. Rõ ràng, ở đây không chỉ là mức chế tài cao hay thấp, mà phụ thuộc ý thức người sử dụng phương tiện.