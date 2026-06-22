Nhân dịp kỷ niệm 110 năm thương hiệu, BMW giới thiệu bộ phụ kiện đặc biệt dành riêng cho BMW 3 Series và BMW X5 - hai mẫu xe đại diện cho những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc thương hiệu suốt nhiều thập kỷ.





Trong hành trình hơn một thế kỷ phát triển, BMW không chỉ tạo ra những mẫu xe. Thương hiệu Đức kiến tạo nên những chuẩn mực có khả năng định hình ngành công nghiệp và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khách hàng. Giữa dòng chảy ấy, BMW 3 Series và BMW X5 là hai cái tên mang ý nghĩa đặc biệt.

Ra mắt lần đầu vào năm 1975, BMW 3 Series không đơn thuần là một chiếc sedan hạng sang. Thế hệ đầu tiên ấy chính là lời tuyên ngôn về sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng vận hành và cảm xúc - nơi sự thuần khiết trong từng khúc cua tạo nên sợi dây kết nối mãnh liệt giữa người lái và mặt đường. Trải qua bảy thế hệ với hơn 20 triệu xe được bán ra trên toàn cầu, BMW 3 Series không chỉ là một trong những dòng xe thành công nhất của BMW mà còn là hiện thân cho niềm vui cầm lái đặc trưng của thương hiệu.

Nếu BMW 3 Series định nghĩa trải nghiệm lái thể thao thuần khiết, BMW X5 lại mở ra một chương hoàn toàn mới trong lịch sử của thương hiệu.

Ra mắt vào năm 1999, BMW X5 tạo nên khái niệm Sports Activity Vehicle (SAV), kết hợp hài hòa giữa hiệu suất, tính đa dụng và sự thoải mái trong sử dụng hàng ngày. Sự xuất hiện của BMW X5 không chỉ tạo nên chuẩn mực mới cho phân khúc xe gầm cao hạng sang mà còn góp phần định hình xu hướng phát triển của toàn ngành ô tô trong hơn hai thập kỷ qua.

Đến nay, trải qua bốn thế hệ, BMW X5 vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của BMW, đồng thời là đại diện cho tinh thần khám phá không giới hạn - nơi hiệu suất gặp gỡ sự tự do.

Bước sang cột mốc 110 năm, BMW lựa chọn tôn vinh hành trình di sản với những chi tiết nâng cấp mang đậm tinh thần thương hiệu.

Trên BMW 3 Series M Sport, diện mạo thể thao được khắc họa rõ nét hơn với lưới tản nhiệt sơn đen bóng quyền lực kết hợp cùng bộ cánh gió carbon ở đuôi xe. Những điểm nhấn nhỏ như logo mâm xe BMW tự cân bằng, logo M đen bên hông, cho đến chốt cửa M Performance và sáp thơm pha lê trong khoang nội thất, tất cả dung hòa để tái hiện tinh thần phóng khoáng, năng động đã làm nên tên tuổi của dòng xe này suốt nửa thế kỷ qua.

Trong khi đó, gói phụ kiện nâng cấp trên BMW X5 LCI M Sport mang đến những điểm nhấn đậm chất thể thao tương tự BMW 3 Series, nhưng bổ sung thêm logo X5 màu đen và hệ thống phanh hiệu năng cao M Performance với cùm phanh sơn đỏ. Sự kết hợp của các chi tiết này giúp mẫu SAV này trở nên mạnh mẽ, khác biệt và giàu cá tính hơn.

Bên cạnh bộ phụ kiện nâng cấp, khách hàng sở hữu xe BMW trong thời gian diễn ra chương trình còn nhận được bộ quà tặng kỷ niệm gồm tặng phẩm vàng 24k cùng badge logo "BMW 110 ANNIVERSARY", badge cá nhân hóa chữ ký và tên riêng theo yêu cầu của khách hàng.

Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cột mốc 110 năm, những chi tiết cá nhân hóa này còn tạo nên giá trị sưu tầm, biến mỗi chiếc BMW thành một dấu ấn riêng biệt gắn liền với hành trình của chủ sở hữu.

Với BMW 3 Series và BMW X5 cùng bộ phụ kiện nâng cấp, trải nghiệm không dừng lại ở việc lựa chọn một mẫu xe sang. Đó còn là cách lưu giữ tinh thần của một thương hiệu đã không ngừng định hình chuyển động suốt hơn một thế kỷ, thông qua những chi tiết được tạo ra để đồng hành cùng thời gian.

Nguồn: Thông tin dịch vụ



