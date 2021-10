Bộ Công an phối hợp 7 tỉnh miền Trung xác minh hoạt động từ thiện của Thủy Tiên

Trước đó, khi có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lụt của một số nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Thủy Tiên, Bộ Công an đã chỉ đạo C02 kiểm tra, xác minh, phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.

Hiện C02 đang phối hợp với UBND và UBMTTQ Việt Nam các cấp ở 7 tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương này.

“Chính quyền của một số tỉnh, thành ở miền Trung như Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình… cũng đã nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện năm 2020”, nguồn tin cho biết.

Đồng thời, C02 cũng đã mời làm việc với một số tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin có liên quan giúp có kết luận chính xác vấn đề này.

Trước đó, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM có công văn gửi 21 quận huyện, TP.Thủ Đức đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ thiện như: nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên… mà bà Nguyễn Phương Hằng phản ánh trong các buổi livestream.





Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết có một số cá nhân gửi đơn tố cáo, yêu cầu làm rõ sự minh bạch chuyện quyên góp tiền từ thiện của một số nghệ sĩ. Theo đó, những người này đã chuyển tiền cho một số nghệ sĩ, cá nhân để ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt trước đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nhận được những thông tin trái chiều về một số nghệ sĩ, cá nhân kêu gọi từ thiện nhưng làm từ thiện không minh bạch nên những người này đã làm đơn đề nghị, mong được làm rõ. Bộ Công an cũng thông tin mọi đơn thư tố giác, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.

Liên quan đến ồn ào từ thiện, trước đó, ông Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết nếu ai có chứng cứ, tài liệu về việc lừa đảo từ thiện thì hãy tố giác, gửi cho cơ quan công an. Khi đó các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ vào cuộc, đảm bảo đúng quy định. Tướng Xô khẳng định khi có dấu hiệu về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động quyên góp, ủng hộ, thì cơ quan chức năng xem xét xử lý với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

“Song công an các cấp vẫn chủ động nắm bắt dư luận về những sự việc, hiện tượng này và nếu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, những sự việc gây bất ổn xã hội, lực lượng chức năng sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ. Về nguyên tắc, thông tin dư luận cũng là một nguồn tin tố giác tội phạm”, ông Xô nhấn mạnh.

Thời gian qua, thông tin về việc làm từ thiện của một số nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, nhiều khán giả bày tỏ sự hoài nghi khi có nhiều thông tin cho rằng một số nghệ sĩ đã lợi dụng công việc từ thiện để trục lợi. Chính vì vậy họ yêu cầu những nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hoài Linh, Thủy Tiên... phải công khai chi tiết thu chi số tiền quyên góp. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ các cơ quan chức năng vào cuộc vừa để làm rõ trắng đen vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân nếu có hành vi khuất tất.