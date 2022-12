Bộ Công an sẽ nghiên cứu để nhà văn tiếp cận hồ sơ vụ án đã giải mật

Theo thông tin từ ban tổ chức, tác phẩm dự thi, có dung lượng chữ tối thiểu từ 50.000 từ, thuộc thể loại tiểu thuyết, truyện ký và ký; là tác phẩm chưa xuất bản hoặc chưa in trọn vẹn trên các báo, tạp chí. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi và có thể gửi một hoặc nhiều lần.

Cũng theo ban tổ chức, Bộ Công an sẽ nghiên cứu và tạo điều kiện để các nhà văn, tác giả có thể thuận tiện tiếp cận hồ sơ vụ án đã giải mật, những nhân vật trực tiếp tham gia các chuyên án, những mảnh đời, chuyện nghề… làm chất liệu trong các sáng tác; với mong muốn các tác phẩm tạo hiệu ứng tốt cho xã hội, giúp người dân hiểu công an hơn, yêu công an hơn. Bên cạnh đó, ban tổ chức chú trọng mở rộng đề tài về các vấn đề an ninh phi truyền thống: mối đe dọa về khủng bố, về dân tộc, tôn giáo cực đoan, suy thoái môi trường, thiên tai, địch họa, mối đe dọa về dịch bệnh, thất nghiệp, đói nghèo…





Ban tổ chức nhận bản thảo dự thi sau lễ phát động và kết thúc ngày 15.4.2025. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 8.2025. Giải cao nhất của thể loại tiểu thuyết trị giá 50 triệu đồng, và cho truyện và ký là 40 triệu đồng.