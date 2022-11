Bộ Công an yêu cầu cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

Ngày 11.11, Bộ Công an cho biết, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh truy nã đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng thời, C03 cũng khởi tố, truy nã đối với các bị can về tội danh trên, gồm: Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Đỗ Văn Sơn, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC; Nguyễn Thị Sen, cựu Giám đốc Công ty CP Thiết bị y tế và môi trường; Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mopha; Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên; Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và Đỗ Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH quốc tế Cát Vân Sa.

Các bị can được yêu cầu đến trụ sở công an gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa. “Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, C03 sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật”, Bộ Công an thông tin.

Trước đó, C03 ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC và một số đơn vị liên quan ngày 29.4, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thời điểm thi hành lệnh bắt, bà Nhàn bỏ trốn và đã bị truy nã.

Thiệt hại hơn 200 tỉ đồng ở 2 tỉnh Đồng Nai và Quảng Ninh

Tại Đồng Nai, C03 đã khởi tố gần 20 bị can để làm rõ các tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “nhận hối lộ”.





Trong số các bị can ở Đồng Nai có ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; bà Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT; ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế; và nhiều cựu cán bộ Sở Xây dựng tỉnh này. Cơ quan điều tra cáo buộc, quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã thông đồng với Công ty AIC cùng các đơn vị khác nâng khống giá để Công ty AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị hơn 476 tỉ đồng. Hành vi này khiến nhà nước thiệt hại khoảng 152 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, khoảng giữa tháng 8 vừa qua, C03 tiếp tục khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. C03 tiếp tục khởi tố bà Nhàn và nhiều cán bộ, lãnh đạo của Công ty AIC, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. C03 xác định, năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh với tổng mức đầu tư hơn 238 tỉ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Quá trình triển khai, các bị can đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước 73 tỉ đồng.