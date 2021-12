‘Bố già’ của Trấn Thành dừng bước ở vòng loại Oscar

Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách rút gọn cho 10 hạng mục của giải thưởng điện ảnh Oscar 2022. Tại hạng mục Phim nước ngoài hay nhất (International Feature), danh sách rút gọn có 15 phim được chọn. Đại diện của Việt Nam là Bố già không có mặt trong danh sách này. Như vậy, Bố già đã dừng chân ở vòng loại Oscar lần thứ 94.

Trong số 15 phim được chọn vào danh sách rút gọn, chỉ có 3 đại diện đến từ châu Á là: Drive my car (Nhật Bản), A Hero (Iran) và Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan). Drive my car và A Hero được xem là hai ứng viên nặng kí do đã “càn quét” qua rất nhiều giải thưởng danh giá trong năm nay trước khi đến với Oscar 2022. Với Drive My car, phim từng đoạt giải kịch bản xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2021, phim hay nhất tại New York Film Critics Circle Awards và Los Angeles Film Critic Award, phim nước ngoài hay nhất tại Gotham Independent Film Award.

Về phía A Hero của Iran, phim đã xuất sắc chiến thắng giải Grand Prix tại Cannes 2021. Đạo diễn của A Hero là Asghar Farhadi cùng từng 2 lần đoạt giải Oscar. Sau vòng danh sách rút gọn, Viện Hàn lâm Mỹ sẽ tiếp tục cân nhắc và bình chọn để đưa ra danh sách đề cử chính thức. Dự kiến danh sách đề cử chính thức cho toàn bộ các hạng mục sẽ được Oscar công bố vào ngày 8.2.2022.

Thông tin Bố già dừng chân ở vòng sơ loại Oscar không mấy bất ngờ đối với cộng đồng mạng. Nhiều người nhận định để phim Việt Nam có đủ sức tranh tài tại Oscar là con đường rất xa vời. Tại thị trường trong nước, Bố già từng là một hiện tượng phòng vé khi sở hữu doanh thu “khủng”. Bộ phim của Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng cũng đã gặt hái được khá nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước. Phim từng vinh dự nhận giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Mới đây, Bố già cũng được bình chọn là phim điện ảnh xuất sắc tại giải Ngôi sao xanh 2021.





Trên mặt bằng chất lượng phim Việt Nam 2021, Bố già là một trong những tác phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, khi đặt cạnh các đối thủ nước bạn trong hạng mục Best International Film thì vẫn có độ chênh lớn. Bố già vẫn bị nhiều khán giả trong nước đánh giá là phim giải trí, thiếu tính nghệ thuật đột phá. Vì vậy, thông tin Bố già đại diện Việt Nam tham dự Oscar từng là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Từ trước đến nay, Mùa đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng là phim Việt Nam duy nhất từng lọt vào danh sách đề cử của giải Oscar (năm 1994).