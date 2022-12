Bộ Quốc phòng đã khởi tố 5 bị can trong ‘đại án’ Việt Á

Chiều 19.12, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022.

Trước câu hỏi liên quan đến “đại án” Việt Á, đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), cho biết đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can. Trong đó, Bộ Công an khởi tố 29 bị can, Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, còn lại công an 24 tỉnh khởi tố 68 bị can.

Theo đại tá Hà, vụ án đang được mở rộng điều tra triệt để, sẽ sớm có kết luận.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu cơ quan điều tra có chuyển tội danh đối với ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đại tá Hà cho hay, cơ quan điều tra vẫn đang điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ đúng theo quy định của pháp luật.





Thông tin về vụ án “chuyến bay giải cứu”, thiếu tướng Trần Thanh, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09 - Bộ Công an), cho biết đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 35 bị can về các tội “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ”, “môi giới hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thiếu tướng Trần Thanh, quá trình điều tra, A09 đã yêu cầu UBND một số tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Đến nay, các địa phương cơ bản đã cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra.

“A09 đang tích cực nghiên cứu, phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân theo quy định”, thiếu tướng Trần Thanh nói.

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, đến nay Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can, trong đó có nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ GTVT, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ,... để làm rõ các tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số này, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), bị bắt về tội “nhận hối lộ”. Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch Covid-19, nhằm trục lợi cá nhân. Bộ Công an xác định, có chuyến bay các bị can đã trục lợi hàng tỉ đồng; số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỉ đồng, hàng trăm nghìn USD.