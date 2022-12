Bộ sưu tập 63 lon Bia Saigon chào xuân 2023

Háo hức chờ đón thùng bia 63 lon hình ảnh các tỉnh thành

Không khí nôn nao chờ đón những ngày tết đến xuân về của người Việt đang tràn ngập trên các phố phường. Năm nay, Tết Quý Mão 2023 được xem là “đến sớm” và diễn ra vào những ngày trong tháng 1.2023. Chính vì vậy, nhiều gia đình đã bắt đầu lên lịch trình cho những ngày nghỉ ngơi, thư giãn và sum họp dịp tết cổ truyền này. Hòa trong không khí mang đậm sắc màu lễ hội cuối năm, bia Saigon tiếp tục ra mắt bộ sưu tập bia Tết mới với chủ đề "63 là 1 cùng nhau làm nên Tết" để chào đón Tết Quý Mão. Vẫn là hình ảnh 63 tỉnh thành cả nước được in khắc trên thân lon bia nhưng lại bao gồm thông điệp cùng ý nghĩa mới, cực kỳ độc đáo. Bộ sưu tập là sự thể hiện những nét đẹp văn hóa đa dạng của Tết Việt từ tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Bộ sưu tập Bia Saigon phiên bản đặc biệt này muốn thể hiện những nét đẹp văn hóa đa dạng của Tết Việt, được tạo nên bởi văn hóa tết từ tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam. Trong phiên bản này, Bia Saigon đã lồng ghép hình ảnh văn hóa đặc trưng của mỗi tỉnh thành trên từng bao bì của lon bia, nổi bật với tên bộ lon ‘63 là 1’ và thông điệp ‘Cùng nhau làm nên Tết’ cùng tên viết tắt của mỗi tỉnh thành tương ứng. Bên cạnh đó, phiên bản 64 lon có lon thứ 64 có thiết kế “VN’ - viết tắt của Việt Nam, cũng mong muốn truyền tải tinh thần luôn luôn đi lên cùng nhau của người Việt.

Chị Ngọc Thanh (Q.Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ Tết 2022, chị khá bất ngờ khi được tặng thùng bia Saigon với các lon bia in hình nhiều tỉnh thành. Khi cầm lon bia trên tay, chị lại nhớ đến những địa điểm mà mình đã ghé thăm. Với những địa danh chưa có dịp đến thì chị cũng có thể tưởng tượng được một số nét đặc trưng của vùng miền đó. “Mỗi vùng, miền có một nét đặc sắc về văn hóa ẩm thực để mình khám phá. Tết này mình sẽ cố gắng sưu tập đủ bộ Bia Saigon với 64 lon bia mang hình ảnh khác nhau đầy ý nghĩa để đón mừng năm mới”, chị Ngọc Thanh chia sẻ.





Tôn vinh sự đa dạng văn hóa của Việt Nam

Bộ sưu tập Bia Saigon phiên bản đặc biệt “63 là 1 cùng nhau làm nên Tết" là nối tiếp sự thành công của bộ sưu tập 63 lon với tên gọi “Bản sắc Việt” năm 2022. Trước đó, bộ sưu tập bia mang tên “Bản sắc Việt” đã được xác lập kỷ lục là Bộ sưu tập 63 lon bia với hình ảnh đặc trưng của 63 tỉnh thành đầu tiên của Việt Nam. Việc tiếp tục đưa ra phiên bản mới cho bộ sưu tập bia nhân dịp đón Tết 2023 mang ý nghĩa tiếp tục tôn vinh sự đa dạng văn hóa của Việt Nam và đề cao tinh thần đoàn kết, đi lên cùng nhau của dân tộc Việt. Trong tháng 11, hình ảnh các lon bia có in hình 63 tỉnh, thành phố được giới thiệu đến đông đảo người dùng tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình “Tự hào hàng Việt” do Bộ Công thương thực hiện khiến nhiều người trầm trồ. Bởi không chỉ là đơn thuần một lon bia để giải khát, vui cùng gia đình và bạn bè mà những lon bia với 5 màu cơ bản gồm đỏ, cam, xanh lá, xanh dương và vàng đồng, tượng trưng cho ngũ hành trong tâm linh Việt, như gửi gắm lời chúc một năm mới thịnh vượng, bình an.

Không chỉ ra mắt với người tiêu dùng trong nước, bộ sưu tập cũng được trưng bày tại khu vực Văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện tại sự kiện Lễ hội Văn hóa du lịch Việt Nam diễn ra ở Hàn Quốc. Bộ sưu tập Bia Saigon phiên bản đặc biệt này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, yêu thích của khách tham quan Hàn Quốc, khách quốc tế và cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc.