Bom tấn ‘Alice in Borderland 2’ tung trailer gay cấn

Trước thềm ra mắt, Alice in Borderland (Thế giới không lối thoát) mùa 2 đã công bố trailer chính thức, một lần nữa đưa khán giả đến vùng đất Borderland với những trò chơi giết người tàn bạo.

Dựa trên đoạn trailer mới nhất, Alice in Borderland 2 theo chân Ryohei Arisu (Kento Yamazaki đóng) và Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) trong hành trình làm sáng tỏ những bí ẩn xoay quanh Borderland để có thể trở về thế giới thực. Đồng thời, họ cũng phải cố gắng vượt qua các trò chơi chết chóc để tồn tại.

Ngoài Ryohei Arisu và Yuzuha Usagi, thì một số nhân vật từ mùa 1 như Chishiya (Nijiro Murakami), An (Ayaka Miyoshi), Kuina (Aya Asahina)… cũng có mặt ở mùa 2. Trong trailer, nhóm người chơi sống sót này gần như bị vắt kiệt sức qua mỗi màn thử thách và không ngừng đặt ra câu hỏi: “Liệu họ có thể quay trở lại thế giới của mình hay sẽ phải chơi những trò chơi chết chóc này mãi mãi?”.

Đặc biệt, trailer Alice in Borderland 2 cũng cho thấy các trò chơi sẽ khắc nghiệt và điên rồ hơn cả mùa 1. Video nhá hàng bộ phim còn có những phân đoạn chém giết máu me và đánh đấm đẹp mắt. Trước đó, dàn diễn viên chính của bộ phim cũng hứa hẹn Alice in Borderland 2 sẽ hoành tráng hơn cả mùa trước, có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của người xem.





Alice in Borderland là sêri kinh dị khoa học viễn tưởng Nhật Bản dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Haro Aso. Phim xoay quanh những con người mắc kẹt trong một vùng đất bị bỏ hoang mang dáng vẻ như thành phố Tokyo.

Tại đây, họ phải cố gắng vượt qua mỗi trò chơi thử thách cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi chiến thắng, mỗi người được gia hạn “visa” số ngày sống sót và phải tiếp tục tham gia các trò chơi mới để có thêm thời gian tồn tại, còn nếu thua sẽ chết ngay tại chỗ.

Alice in Borderland 1 chiếu năm 2020 đã lọt vào Top 10 phim hot trên Netlfix tại ít nhất 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Alice in Borderland 2 sẽ phát sóng vào ngày 22.12 tới. Cả hai mùa sêri Alice in Borderland đều do Shinsuke Sato làm đạo diễn.