Bom tấn ‘Jurassic World: Dominion’ đạt doanh thu 143 triệu USD dẫn đầu doanh thu Bắc Mỹ

Bất chấp những lời đánh giá dồn dập, bộ phim thứ sáu trong câu chuyện về khủng long của Universal Jurassic World: Dominion (tựa Việt Thế giới khủng long: Lãnh địa) vẫn đạt doanh thu lớn trong những ngày cuối tuần tại phòng vé Bắc Mỹ. Đây là lần thứ ba trong kỷ nguyên đại dịch có phim đạt doanh thu bán vé vượt mốc 200 triệu USD trên toàn cầu (đạt 389,1 triệu USD), theo Comscore.

Phim của ngôi sao Tom Cruise Top Gun: Maverick giữ vị trí thứ hai, thu thêm 50 triệu USD từ 4.262 rạp chiếu Bắc Mỹ trong tuần thứ ba ra rạp. Đó là một con số lớn đối với bất kỳ bộ phim nào vào thời điểm Jurassic World: Dominion đang tạo ra cơn “địa chấn” phòng vé.

Để so sánh, Spider-Man: No Way Home thu về 56 triệu USD trong tuần thứ ba ra mắt, Doctor Strange in the Multiverse of Madness thu về 32 triệu USD trong tuần thứ ba và The Batman với Robert Pattinson đóng chính đạt 36 triệu USD trong cuối tuần thứ ba. Với 50 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần qua (giảm 44% so với cuối tuần trước), Top Gun: Maverick đã tạo ra một con số đáng kinh ngạc: 393,3 triệu USD ở Bắc Mỹ và 747 triệu USD toàn cầu tính cho đến nay.





Doanh thu phòng vé ban đầu của Jurassic World: Dominion cho thấy mức độ thu hút của dòng phim kinh phí lớn và vẫn “ăn nên làm ra”. Jurassic World: Dominion khởi động lại series phim nổi tiếng về khủng long khi phần đầu Jurassic World ra rạp vào năm 2015, mở màn với con số khổng lồ 208 triệu USD và kết thúc với 653 triệu USD ở Bắc Mỹ, 1,6 tỉ USD trên toàn cầu. Phần tiếp theo Jurassic World: Fallen Kingdom năm 2018, thu 150 triệu USD khi ra mắt, đạt tổng cộng 417 triệu USD ở Bắc Mỹ, 1,3 tỉ USD trên toàn thế giới.

David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: “Phần mới nhất có sự khởi đầu xuất sắc về doanh thu dù được đánh giá là không mới nhưng điều đó chưa thể ngăn cản những con khủng long ‘đại chiến’ trên màn bạc”.

Jurassic World: Dominion do Colin Trevorrow đạo diễn quy tụ dàn diễn viên Chris Pratt, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neil… với kinh phí sản xuất lên đến 165 triệu USD.