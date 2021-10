Bom tấn ‘No Time To Die' và ‘Venom’ khuấy đảo phòng vé thế giới

Bom tấn No Time To Die của đạo diễn Cary Joji Fukunaga đang chiếu tại 54 thị trường phim trên toàn thế giới, tổng doanh thu quốc tế là 51,4 triệu USD. Đây là phần phim thứ 25 của series phim điệp viên 007 đình đám James Bond. Giới quan sát phòng vé dự đoán phim sẽ thu về tổng số tiền trên 113 triệu USD sau tuần đầu tiên xuất xưởng. Nếu làm được "kỳ tích" này, No Time To Die sẽ trở thành phim đầu tiên trong đại dịch thu được số tiền "khủng" trên mà không có sự giúp sức của thị trường tỉ dân Trung Quốc.

No Time To Die quy tụ dàn diễn viên như Daniel Craig (vai James Bond), Léa Seydoux, Christoph Waltz, Rami Malek, Ana de Armas... Tác phẩm tiếp tục dõi theo câu chuyện của điệp viên James Bond và là vai diễn cuối cùng của Daniel Craig trong hình tượng đặc vụ Anh mà trước đây tài tử đã nhiều lần hóa thân.

Trong khi đến ngày 8.10 phim No Time To Die mới chiếu tại Bắc Mỹ thì bom tấn Venom: Let There Be Carnage của đạo diễn Andy Serkis lại đang "làm mưa làm gió" tại nơi này. Ra rạp từ ngày 1.10, phim hiện thu về tổng số tiền phòng vé nội địa trên 37,2 triệu USD. Tác phẩm được dự đoán sau các ngày cuối tuần của tuần đầu tiên sẽ thu về tổng số tiền là 71,3 triệu USD tại phòng vé nội địa.





Venom: Let There Be Carnage tiếp tục kể câu chuyện của nhân vật Eddie Brock/Venom (Tom Hardy đóng). Sau phần phim đầu tiên ra mắt cách nay 3 năm, hai nhân vật Eddie Brock và Venom giờ đây đang tìm cách sống hòa thuận. Tuy nhiên, một ác nhân đã xuất hiện là Cletus Kasady/Carnage (Woody Harrelson hóa thân) làm xáo trộn cuộc sống của Eddie Brock. Tuy nhiên phim lại không được lòng các nhà phê bình khi chỉ được chấm ở mức 59% trên trang Rotten Tomatoes.