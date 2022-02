Bóng đá nam SEA Games 31 sẽ tăng cường 3 cầu thủ trên 23 tuổi

Theo đó độ tuổi được cơ bản thống nhất sẽ là U.23 +3. Đây là điểm mới hơn so với SEA Games 30 tại Philippines là U.22+2. Lý do được một quan chức Tổng cục TDTT giải thích là do SEA Games lùi một năm nên độ tuổi ban đầu là U.22 phải dành cho các cầu thủ sinh từ năm 1999 về sau, nên việc tranh trong năm nay sẽ đổi thành U.23. Bên cạnh đó, việc tăng cường 3 thay vì 2 cầu thủ trên 23 tuổi là phù hợp thông lệ của Olympic. Nếu Hội đồng thể thao Đông Nam Á chính thức thông qua thì điều lệ quy định độ tuổi sẽ được công bố ngày 12.3 tại cuộc họp trưởng đoàn các quốc gia tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội.

Việc U.23 được tăng cường 3 cầu thủ sẽ giúp các đội có những bổ sung dày hơn lực lượng của mình bằng những nhân tố kinh nghiệm. Như hồi ở Philippines năm 2019, ông Park mang theo 2 cầu thủ trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng và cả hai góp công lớn cho việc giành ngôi vô địch. Lần này nếu được chọn thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi, chắc chắn ông Park cũng sẽ nhắm đến vai trò của Hùng Dũng là suất đầu tiên vì anh đã chơi với phong độ tốt ở trận thắng Trung Quốc vừa qua. Hai vị trí tăng cường còn lại, rất có thể ông Park sẽ ưu tiên cho mặt trận tấn công với những cái tên đáng chờ đợi như Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ở SEA Games.





Cũng theo tin từ BTC, đến nay có tổng cộng 10 đội nam (trừ Brunei), 9 đội nữ (trừ Brunei, Đông Timor và Myanmar) đã đăng ký tham dự môn bóng đá nam, nữ SEA Games. Môn bóng đá nam sẽ thi đấu 2 bảng tại Phú Thọ và Nam Định, 2 trận bán kết sẽ diễn ra tại Phú Thọ, dự kiến trận chung kết sẽ đá tại sân Mỹ Đình. Môn bóng đá nữ cũng sẽ tranh một bảng tại Quảng Ninh và bảng còn lại có thể tại Hải Phòng.