Brad Pitt lại đâm đơn kiện Angelina Jolie vì tài sản chung

Cuộc chiến giữa "Ông bà Smith" dường như chưa có hồi kết khi mới đây, Brad Pitt lại đệ đơn kiện vợ cũ lên tòa án ở Los Angeles (Mỹ). Động thái này liên quan đến việc Angelina Jolie tự ý bán cổ phần của cô tại Château Miraval - điền trang mà bộ đôi cùng sở hữu tại Pháp. Trong văn bản pháp lý, sao phim Fight Club nêu rõ rằng họ đã thống nhất sẽ không bán cổ phần riêng của mình tại bất động sản này nếu không có sự đồng ý của người kia.

Giờ đây, tài tử 58 tuổi tố tình cũ bán cổ phần của cô tại Château Miraval cho doanh nhân người Nga Yuri Shefler mà không có sự cho phép của mình. Tài liệu nêu rõ: “Angelina Jolie đã hoàn thành vụ mua bán có chủ đích mà Brad Pitt không hề hay biết. Chối bỏ quyền chấp thuận mà cô nợ Pitt cũng như quyền từ chối của Pitt với tư cách là người đồng sở hữu tài sản”. Phía Brad Pitt cũng tuyên bố nữ diễn viên 47 tuổi đã bán đi cổ phần của mình với ý định Yuri Shefler và mạng lưới liên kết với doanh nhân này sẽ tìm cách kiểm soát việc kinh doanh mà nam diễn viên U60 đã đặt nhiều tâm huyết cũng như làm suy yếu khoản đầu tư của sao nam này vào Miraval.

Điền trang Château Miraval nằm ở miền Nam nước Pháp gồm biệt thự cổ 35 phòng bao quanh bởi khu vườn rộng lớn với đài phun nước, hệ thống thủy lợi, nhà nguyện, vườn nho… Page Six tiết lộ cặp Brangelina đã mua bất động sản này vào năm 2008 với giá 28,4 triệu USD, họ có ý định nuôi dạy 6 con ở đó và xây dựng cơ sở kinh doanh rượu vang gia đình. Đây cũng là nơi cặp đôi vàng của Hollywood tổ chức đám cưới riêng tư hồi 2014. Kể từ khi sở hữu, tài tử phim Once upon a time in Hollywood đã phát triển vườn nho tại đây thành một doanh nghiệp trị giá hàng triệu USD chuyên sản xuất loại rượu vang hồng trứ danh.

Hồ sơ nộp lên tòa án nêu rõ rằng vào năm 2013, Angelina Jolie đã hoàn toàn ngừng đóng góp vào việc cải tạo, phát triển điền trang còn Brad Pitt tiếp tục đầu tư hàng triệu USD và tài trợ khoảng 70% khoản đầu tư của hai vợ chồng vào đây. Tháng 1.2021, minh tinh phim Eternals thông báo với chồng cũ qua văn bản, giải thích rằng bản thân đã mua điền trang chung với Brad Pitt như một phần của công việc kinh doanh gia đình và tin rằng đây sẽ là nơi họ già đi cùng nhau. Tuy nhiên giờ đây nữ diễn viên không thể duy trì vị trí đồng sở hữu nữa. Brad Pitt lúc ấy đã đàm phán để mua cổ phần của tình cũ tại bất động sản này nhưng bất thành.





Tháng 10.2021, bộ phận rượu vang của Tập đoàn Stoli - Tenute del Mondo, thông báo họ đã mua 50% cổ phần do Angelina Jolie đứng tên trong bất động sản kể trên. Việc kinh doanh được kiểm soát bởi doanh nhân Yuri Shefler. Vụ mua bán này là một bất ngờ với Brad Pitt và giờ nam diễn viên không được sử dụng điền trang làm nhà riêng, không còn toàn quyền giám sát công ty mà mình đã thành lập và đầu tư hàng triệu USD.

Đơn kiện nêu rõ: “Angelina Jolie tìm cách thu hồi cho bản thân những khoản lợi nhuận chưa thu được trong khi gây tổn thất vô cớ cho Brad Pitt. Bà Jolie từ lâu không còn đóng góp cho Miraval trong khi ông Pitt đổ tiền, mồ hôi và công sức vào việc kinh doanh rượu”. Văn bản nhận định việc Brad Pitt đầu tư và phát triển điền trang đã góp phần đưa khối tài sản này tăng giá trị lên hàng trăm triệu USD. “Thành công của Miraval và sự gia tăng giá trị liên quan cho phép Angelina Jolie có cơ hội tận dụng công sức của Brad Pitt và thu lợi mà không cần động tay vào việc phát triển doanh nghiệp”, đơn kiện đề cập.

Hiện Angelina Jolie và đội ngũ pháp lý của cô chưa đưa ra phản hồi trước động thái mới của Brad Pitt.

Đây không phải lần đầu Brad Pitt kiện Angelina Jolie vì Chateau Miraval. Tháng 9 năm ngoái, sao nam kỳ cựu đã đệ đơn liên tòa án châu Âu tố minh tinh 47 tuổi cố gắng loại bỏ mình khỏi thỏa thuận bán bớt cổ phần của cô trong khối tài sản ở điền trang tại Pháp. Tuy nhiên, đến tháng 10 sau đó, nữ diễn viên này đã bán 50% cổ phần Chateau Miraval mà cô sở hữu cho bên thứ ba với số tiền không được tiết lộ.