Brad Pitt và những người đàn ông đi ngang đời Jennifer Aniston

Sở hữu vẻ đẹp nồng nàn, quyến rũ cùng những vai diễn đầy sức hút trên màn ảnh, Jennifer Aniston từng là một trong những bóng hồng được khao khát nhất Hollywood. Nữ diễn viên từng nắm giữ trái tim tài tử hào hoa Brad Pitt, có cuộc hôn nhân bình lặng ngắn ngủi bên Justin Theroux và hẹn hò loạt sao nam: Daniel McDonald, Tate Donovan, Vince Vaughn…

Theo Page Six, mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của Jennifer Aniston là với tài tử quá cố Daniel McDonald vào thập niên 1990. Bộ đôi đã hẹn hò suốt 5 năm và theo lời nữ diễn viên 6X, bạn trai là người đã "dứt áo ra đi". Daniel McDonald về sau kết hôn với đạo diễn Mujah Maraini-Melehi năm 1999 và có hai con. Anh qua đời năm 2007 vì ung thư não. “Anh ấy là mối tình đầu của tôi, chúng tôi đã bên nhau 5 năm. Anh ấy là người phù hợp nhưng lúc đó tôi mới 25 tuổi và tôi quá ngu ngốc. Anh ấy ắt hẳn đã đưa Justin Theroux để bù đắp mọi thứ”, ngôi sao Morning show nói với Entertainment Tonight hồi tháng 1.2015.

Thời điểm đó, vợ của ngôi sao quá cố đã không hài lòng với những chia sẻ của Jennifer Aniston. Mujah Maraini-Melehi nói trên Us Weekly: “Daniel và Jennifer đã có một mối quan hệ hơn 20 năm trước, khi cả hai vẫn còn rất trẻ. Cô ấy đã đưa ra lựa chọn cuộc đời và anh ấy cũng thế”. Cô tiếp tục: “Tôi rất lấy làm tiếc khi Jennifer không nhận ra kho báu thật sự chính là Daniel khi có cơ hội, rất lâu trước tôi và anh ấy gặp nhau và rất lâu trước khi anh ấy qua đời. Tôi thật đau lòng khi đọc được dòng tiêu đề nhắc đến việc cô ta đánh mất anh ấy một cách bi kịch như vậy trong khi thực tế cô ta còn không xuất hiện trong lúc Daniel đang phải trải qua chuỗi ngày bệnh tật dai dẳng và khó khăn”.

Jennifer Aniston có mối quan hệ với nam diễn viên Tate Donovan vào năm 1995 nhưng chuyện tình của họ kết thúc chỉ hơn hai năm sau đó. Tài tử điển trai từng đóng vai một chàng trai thích nhân vật Rachel Green của minh tinh 6X trong Friends và xuất hiện cùng cô trong 5 tập phim. Mặc dù không tiến xa, mối tình với Tate Donovan đã đem đến cho cô tình bạn tuyệt vời với minh tinh Sandra Bullock.

“Chúng tôi được giới thiệu bởi bạn trai cũ của chúng tôi. Tôi dùng từ 'của chúng tôi' bởi vì tôi và cô ấy đã từng quen chung một người”, Bullock chia sẻ với Interview Magazine vào tháng 2.2020 và được Aniston đồng tình. Tate Donovan được bạn gái cũ mô tả là người thích những phụ nữ tài năng, hài hước, tốt bụng, nội tâm và hào phóng.

Cuộc tình với tài tử phim Fight club là mối tình tiêu tốn nhiều giấy mực nhất của Jennifer Aniston. Cặp trai tài gái sắc này gặp nhau vào năm 1994 nhưng mãi đến năm 1998, họ mới hẹn hò lần đầu sau khi được người đại diện sắp đặt. Mặc dù đã cố gắng giữ kín chuyện tình cảm song bộ đôi vẫn trở thành nhân vật yêu thích phủ sóng khắp các trang báo từ lá cải cho đến chính thống.

Đôi tình nhân được săn đón bậc nhất Hollywood lúc bấy giờ kết hôn trong một lễ cưới sang trọng ở Malibu vào tháng 7.2000. Brad Pitt cũng khiến dân tình phát sốt khi xuất hiện với vai khách mời trong loạt phim Friends của bà xã vào năm 2001 và giúp anh đem về đề cử Emmy cho Nam diễn viên khách mời xuất sắc nhất trong loạt phim hài.

Tháng 2.2004, minh tinh đình đám chia sẻ trên Guardian về kế hoạch có con với tài tử hào hoa bậc nhất Hollywood. Tuy nhiên, dự định ấy chưa thành hiện thực thì cả hai đã tan vỡ vào đầu năm 2005. Họ ly hôn giữa lúc dân tình đang xôn xao tin Brad Pitt lừa dối vợ cặp kè bạn diễn Angelina Jolie khi đóng chung phim Ông bà Smith. Mối quan hệ tay ba giữa họ liên tục trở thành chủ đề được truyền thông và công chúng nhắc đến. Sau nhiều sóng gió, Jennifer Aniston và chồng cũ quay lại làm bạn tốt của nhau, cả hai đều đang độc thân.





Một mỹ nhân ngọt ngào và gợi cảm như Jennifer Aniston không độc thân quá lâu. Sau khi ly hôn Brad Pitt, cô nhanh chóng hẹn hò với Vince Vaughn. Cả hai đóng cặp trong phim The Break-Up và có mối quan hệ lãng mạn trong 1 năm trước khi kết thúc hồi tháng 11.2006.

Minh tinh nổi tiếng vẫn luôn dành sự trân trọng khi nhắc đến mối tình ngắn ngủi này. “Tôi gọi Vince là máy khử rung tim của mình. Anh ấy đã đưa tôi quay lại cuộc sống theo đúng nghĩa đen… Tôi yêu anh ấy”, nữ diễn viên nói với Vogue hồi 2008. Cô tiếp tục: “Anh ấy rất đáng yêu, vui tính và hoàn hảo trong khoảng thời gian mà chúng tôi có với nhau. Tôi thực sự cần điều đó. Chuyện của chúng tôi cứ thế phát triển một cách tự nhiên”.

Jennifer Aniston có mối tình nặng nề với nam ca sĩ John Mayer. Cặp đôi lệch tuổi gặp nhau tại bữa tiệc Oscar đầu năm 2008 và duy trì hẹn hò cho đến tháng 3.2010. “Chúng tôi quan tâm đến nhau. Thật buồn khi bạn chạm đến một giới hạn của mối quan hệ và cả hai nhận ra chúng ta cần làm điều gì đó khác đi cùng đôi bên vẫn thực sự yêu nhau. Thật đau đớn”, minh tinh phim Just Go with It từng chia sẻ với Vogue.

Rõ ràng giọng ca New Light cũng khổ sở khi nói về mối tình kém suôn sẻ của họ. Anh nói với Rolling Stone trong một cuộc trò chuyện: “Tôi chưa bao giờ vượt qua được nó. Đó là một trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”.

Jennifer Aniston từng nhiều lần làm việc với Justin Theroux trước khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên vào giữa năm 2011. Tháng 1 năm sau, họ tậu một ngôi nhà chung ở Bel Air (Los Angeles). Tháng 8.2012, minh tinh xinh đẹp được bạn trai cầu hôn, cặp đôi âm thầm tổ chức đám cưới tại nhà riêng hồi 2015.

Cô từng dành lời ngọt ngào khi nói về một nửa của mình: “Đối với tôi, anh ấy quá đẹp trai, tôi mê đôi mắt đẹp đẽ của anh ấy vì đôi mắt đó khiến tôi gục ngã mỗi ngày. Anh ấy trở nên tốt đẹp hơn qua mỗi năm. Justin như một viên ngọc quý bị thất lạc, vùi mình trong cát, vẫn ở đó và lặng lẽ tỏa sáng”. Đáng tiếc là cuộc hôn nhân bình lặng của họ không kéo dài lâu. Cả hai quyết định “đường ai nấy đi” vào cuối năm 2017 và vẫn giữ mối quan hệ thân thiện dù không còn bên nhau.

Ngoài những sao nam kể trên, Jennifer Aniston còn trải qua mối tình chớp nhoáng với bạn diễn Charlie Schlatter đầu thập niên 1990, từng có thời gian qua lại với nghệ sĩ Adam Duritz vào năm 1995, bị đồn đại hẹn hò tài tử Paul Rudd… Cách đây ít tháng, nữ diễn viên vướng nghi vấn hẹn hò bạn diễn lâu năm David Schwimmer nhưng sau đó nhân vật chính đã lên tiếng phủ nhận.

Jennifer Aniston trở lại với cuộc sống độc thân gần 4 năm nay. Trong cuộc trò chuyện hồi tháng trước, minh tinh loạt phim Friends tiết lộ cô đang tìm kiếm tình yêu một lần nữa và khẳng định sẽ không “cầu cứu” các ứng dụng hẹn hò để tìm một nửa của mình. “Chưa có ai đặc biệt lọt vào tầm ngắm của tôi nhưng tôi nghĩ đã đến lúc. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng chia sẻ bản thân với ai đó”, nữ diễn viên nói trong cuộc phỏng vấn với SiriusXM.