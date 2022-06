Britney Spears bị chồng cũ đến phá đám cưới

Variety đưa tin Britney Spears cùng Sam Asghari đã tổ chức tiệc cưới riêng tư tại nhà riêng nằm trong khu vực Thousand Oaks, California (Mỹ). Tuy nhiên, lễ cưới của cặp đôi diễn ra không mấy suôn sẻ khi chồng cũ của nữ ca sĩ - Jason Alexander “không mời mà đến”. Được biết, Jason Alexander đã cố gắng đột nhập vào đám cưới nhưng bị các vệ sĩ ngăn lại. Anh ra sức chống cự, gây náo loạn và một mực khẳng định được Britney Spears mời tham dự.

Trên trang cá nhân, Jason Alexander thậm chí còn livestream lại quá trình phá bĩnh lễ cưới vợ cũ. Anh nhấn mạnh rằng Britney Spears là người vợ đầu tiên, cũng là người vợ duy nhất của mình nên muốn ngăn chặn đám cưới diễn ra. Sau một hồi vật lộn với cánh vệ sĩ, chồng cũ Britney Spears đã bị khống chế và giao nộp cho cảnh sát hạt Ventura. Lực lượng chức năng hiện điều tra các tội danh của Alexander bên cạnh tội đột nhập trái phép.





Britney Spears không lên tiếng về vụ việc nhưng đại diện luật sư của cô đã gửi lời cảm ơn đến sự can thiệp kịp thời của các cảnh sát. Theo nguồn tin của TMZ, hôn lễ của Britney Spears diễn ra vào thứ năm (9.6, giờ Mỹ). Lễ cưới chỉ có khoảng 100 khách mời, bao gồm một thành viên gia đình. Nữ ca sĩ mong muốn có được sự riêng tư tuyệt đối trong ngày trọng đại.

Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của Britney Spears. Năm 2004, giọng ca Oops I did it again và Jason Alexander kết hôn nhưng tuyên bố hủy hôn chỉ 55 giờ sau đó. Vụ việc này đã khiến Britney Spears bị chỉ trích phóng túng trong cả thời gian dài. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Jason Alexander vào năm 2021, chính gia đình và ê-kíp của Britney Spears đã đứng sau và ép buộc họ hủy hôn do tin rằng cả hai đã có hành động xốc nổi.

Chỉ 6 tháng sau khi ly hôn với Jason Alexander, Britney lại nhận lời cầu hôn của vũ công Kevin Federline và hai người tổ chức đám cưới tại California không lâu sau đó. Cặp đôi có với nhau hai cậu con trai nhưng vẫn "đường ai nấy đi" vào năm 2008. Sau nhiều mối tình không đi đến đâu, Britney Spears tìm thấy bến đỗ bên diễn viên Sam Asghari. Cả hai quyết định đi đến hôn nhân sau gần 6 năm yêu.