BTS, BlackPink đứng đầu top sao Hàn quyền lực nhất 2022

Forbes Hàn Quốc vừa công bố Top 40 người nổi tiếng xứ kim chi quyền lực nhất năm nay (2022 Power Celebrity). Tiêu chí của danh sách này dựa trên các thang điểm tổng kết từ hiệu ứng truyền thông, ảnh hưởng trên mạng xã hội, hoạt động trên sóng truyền hình và các khoản lợi nhuận của người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Kết quả, vị trí đầu tiên thuộc về BTS, nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop và đang “làm mưa làm gió” khắp nơi trên thế giới.

Hiện, BTS vẫn đang chứng minh độ phủ sóng rộng rãi của mình qua hàng loạt tour diễn sạch vé trên toàn cầu. Dự kiến, các chàng trai sẽ tung sản phẩm âm nhạc mới vào tháng 6 năm nay. Bên cạnh đó, vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS cũng đang là chủ đề gây tranh cãi.

Xếp sau BTS trong Top 40 sao Hàn quyền lực nhất 2022 là BlackPink, “gà cưng” nhà YG Entertainment. Trong năm qua, những chủ nhân hit How You Like That có rất ít hoạt động chung. Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của BlackPink là album The Album cùng ca khúc chủ đề Lovesick Girls đã ra mắt vào tháng 10.2020.





Thay vào đó, bốn nữ thần tượng lại đạt được nhiều thành công qua các màn “đánh lẻ” chất lượng. Rosé để lại dấu ấn với album solo -R-, còn Lisa cũng lập nhiều kỷ lục với album solo Lalisa. Jennie đắt show quảng cáo và Jisoo tỏa sáng trong phim truyền hình Snowdrop. BlackPink được kỳ vọng sẽ tái xuất vào nửa cuối năm nay.

Dàn diễn viên sêri Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu gồm Lee Ji Ah (hạng 19) - Kim So Yeon (23) - Park Eun Seok (24), sao phim Trò chơi con mực Lee Jung Jae (18), mỹ nam Hẹn hò chốn công sở Ahn Hyo Seop (37) và “trai hư” Pachinko Lee Min Ho (20) cũng là những gương mặt đáng chú ý trong Top 40 sao Hàn quyền lực nhất 2022.

Những cái tên nổi bật trong Top 40 người nổi tiếng xứ kim chi quyền lực nhất năm nay còn có: Lee Seung Gi (hạng 6), minh tinh kỳ cựu Youn Yuh Jung (8), MC quốc dân Yoo Jae Suk (9), IU (10), Park Seo Joon (11), nhóm nhạc nữ Twice (17), Kim Soo Hyun (21) , Suzy (22), Song Hye Kyo (29), Son Ye Jin (30), Rain (32), Park Shin Hye (33), Kim Hye Soo (38) và Park Bo Gum (40)... Ngoài ra, cầu thủ bóng đá Son Heung Min và vận động viên bóng chày Ryu Hyun Jin cũng lần lượt đứng thứ 3 và 4 trong danh sách Những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc 2022.