BTS, BlackPink và những nhóm nhạc Kpop hát live hay như 'nuốt đĩa'

Từ lâu, việc nghệ sĩ hát live trên sân khấu đã trở thành một đề tài được các fan Kpop đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, họ tin rằng đây là một yếu tố vô cùng quan trọng nhưng không phải thần tượng nào cũng có được. Dưới đây là những nhóm nhạc Hàn được khen ngợi bởi kỹ năng hát live tốt.

EXO

Khi EXO mới ra mắt, các chàng trai từng gặp nhiều chỉ trích về vũ đạo và giọng hát. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và rèn luyện không ngừng, EXO đã trở thành nhóm nhạc nam hàng đầu của Kpop. Các chàng trai nhà SM được khen ngợi bởi những màn biểu diễn live ổn định. Các sân khấu Tempo, Kokobop, Obsession… từng là chủ đề được bàn luận sôi nổi khi EXO vừa hát live vừa hoàn thành xuất sắc vũ đạo phức tạp.

BTOB

Nhắc đến kỹ năng ca hát, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên BTOB. Chủ nhân hit Missing you được đánh giá có trình độ như những huấn luyện viên thanh nhạc vì họ quá giỏi. Do đã quen với việc trình diễn live, BTOB thường không kiểm soát tốt khi bị yêu cầu phải hát nhép.

SNSD

Có một sự thật là ca khúc đầu tay của SNSD - Into the New World thường được dùng để kiểm tra giọng hát của các thực tập sinh nữ. Bởi lẽ, đây là ca khúc có âm vực rộng và nhiều nốt cao, đặc biệt phiên bản ballad của Into the New World lại càng khó thực hiện hơn cả. Điều này được xem là minh chứng tiêu biểu về kỹ năng thanh nhạc của những cô gái I got a boy. Nhóm vẫn hát live tốt và trình diễn những ca khúc khó một cách hoàn hảo. Đó là một trong những lý do khiến họ trở thành “nhóm nhạc nữ quốc dân” của Kpop.

Mamamoo

Sẽ thật thiếu sót nếu cái tên Mamamoo không được nhắc đến trong danh sách này. Nhóm được biết đến với chất giọng đẹp và cao. Tương tự như BTOB, chủ nhân hit Starry night thường cảm thấy khó khăn khi hát nhép. Thậm chí, giọng hát live của họ còn to và rõ hơn các bản nhạc đệm khi biểu diễn trên sân khấu.

Red Velvet

Red Velvet là nhóm nhạc nổi tiếng với giọng hát xuất sắc của SM Entertainment. Các giọng ca của nhóm là Wendy, Seulgi và Joy đều sở hữu kỹ năng thanh nhạc tuyệt vời. Đặc biệt, những sân khấu encore (hát live thêm một lần) của nhà “nhung đỏ” thường nhận được nhiều lời khen ngợi. Người hâm mộ nói rằng giọng hát live của Red Velvet không bao giờ khiến họ thất vọng. Đặc biệt, thành viên Wendy luôn được đánh giá cao. Một số ý kiến còn cho rằng nữ thần tượng hát live hay hơn cả bản thu sẵn.

GFriend





GFriend vốn thu hút khán giả bởi những màn trình diễn vũ đạo vô cùng đồng đều và ấn tượng. Không chỉ vậy, khả năng hát live của nhóm cũng rất “đáng gờm”. Trong nhiều năm qua, cư dân mạng đã không biết bao nhiêu lần khen ngợi giọng hát của nhóm. Dù vũ đạo luôn phức tạp và cần dùng nhiều lực nhưng chất giọng của GFriend rất hiếm khi bị ảnh hưởng.

(G)I-DLE

(G)I-DLE là một nhóm nhạc từng bị chỉ trích về giọng hát khi mới ra mắt. Tuy vậy, sau thời gian chăm chỉ luyện tập, nhóm đã ngày càng khẳng định được kỹ năng ca hát của mình. Trong lần xuất hiện trên chương trình You Heeyeol's Sketchbook, chủ nhân hit Lion đã hát live rất tình cảm và chứng minh giọng ca xuất sắc của mình trước những nghi ngờ của cộng đồng mạng.

Itzy

Itzy nổi tiếng là nhóm nhạc sở hữu những điệu nhảy vô cùng mạnh mẽ và đòi hỏi kỹ thuật cao. Vậy nên, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhóm không chỉ trình diễn vũ đạo phức tạp mà còn hát live trong video luyện tập ca khúc Not Shy (2020). Cư dân mạng hoàn toàn bất ngờ vì âm thanh của nhóm vô cùng ổn định và nghe không quá khác so với bản thu sẵn trước đó.

BlackPink

Mặc dù việc hát live của các cô gái nhà YG Entertainment từng gặp không ít tranh cãi nhưng so với mặt bằng chung, BlackPink vẫn sở hữu kỹ năng ca hát ổn định. Tương tự như Itzy, những màn trình diễn của BlackPink thường rất sôi động và đi kèm vũ đạo mạnh mẽ. Tuy vậy, các thành viên như Jennie, Rosé hay Lisa đều cân bằng được giữa hát và nhảy mỗi khi lên sân khấu. Không chỉ vậy, tài năng của họ còn được thể hiện rõ nét thông qua các màn ra mắt solo trong những năm vừa qua.

BTS

Tuy màu giọng của các thành viên BTS thường gặp phải các ý kiến trái chiều, song họ vẫn được biết đến là một nhóm nhạc nam ưa chuộng việc hát live, bất chấp vũ đạo phức tạp. Trong quá khứ, những màn trình diễn Fake love hay Idol từng được lan truyền mạnh mẽ vì giọng hát ổn định của các thành viên dù phải chuyển động liên tục trên sân khấu.

Ngoài ra, làng giải trí Hàn Quốc còn sở hữu nhiều nhóm nhạc hát live xuất sắc khác như Brown Eyed Girls, Big Bang, 2PM, SHINee, Exid, Apink, Davichi, Highlight…