Bức xúc chuyện dân bị chiếm đất nhưng chính quyền 'ngó lơ'

Như Thanh Niên thông tin, theo đơn phản ánh của bà Phạm Thị Điệp (54 tuổi, ngụ xã Hữu Định, H.Châu Thành, Bến Tre), bà rất bức xúc vì đã 6 năm có quyền sử dụng đất hợp pháp tại thửa đất tổng diện tích 648 m2 (ở xã Phú Lễ, H.Ba Tri, Bến Tre) nhưng liên tục bị bà Mai Ý Nhi (60 tuổi, ngụ cùng địa phương) ngăn cản trái pháp luật... Bà Điệp đã khởi kiện bà Nhi ra tòa liên quan việc tranh chấp quyền sử dụng đất. Kết quả cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên buộc bà Nhi rời khỏi toàn bộ thửa đất này để bà Điệp trọn quyền sử dụng. Tháng 7.2020, Chi cục Thi hành án dân sự H.Ba Tri cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ thửa đất có diện tích 648 m2 giao cho bà Điệp sử dụng đúng theo bản án phúc thẩm.

Sau khi Chi cục Thi hành án dân sự H.Ba Tri giao toàn bộ diện tích đất cho bà Điệp thì bà Nhi tiếp tục xây dựng, kinh doanh tại một vị trí khác trong thửa đất này. Bà Điệp nhiều lần đến ngăn cản nhưng không được. Bà Điệp trình báo chính quyền xã Phú Lễ can thiệp nhưng cũng không hiệu quả.

Huyện phải thanh tra ngay. Có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Xử lý nhanh, dứt điểm. Chủ đất nên kiện ra tòa, thi hành án, cưỡng chế nếu chống đối. Tuan Bản án đã thi hành xong nên không còn trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan thi hành án nữa! Bây giờ, quả bóng trách nhiệm thuộc hoàn toàn ở cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Trung Nghiệp

“UBND xã Phú Lễ không xử phạt việc xây dựng trái phép của bà Nhi trên đất tôi. Trong khi tôi cho người xây hàng rào bao thửa đất mà mình có chủ quyền thì Công an xã Phú Lễ đến ngăn cản, lập biên bản và mời từng nhân công tôi thuê về xã làm việc… Ngược lại, lúc bà Nhi cho người xây dựng trên đất của tôi, tôi báo Công an xã Phú Lễ thì được phản hồi rằng công an xã không thuộc thẩm quyền giải quyết nên không nhận đơn”, bà Điệp nói.

Lộng hành coi thường pháp luật

Thay vì bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ đất và không làm ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự địa phương thì chính quyền xã Phú Lễ làm ngược lại, khiến dư luận, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc.

“Đọc bài mà không tin nổi ở cái thời 4.0 này lại có thể xảy ra một việc bất tuân pháp luật một cách trắng trợn và vô trách nhiệm như vậy. Công lý ở đâu? Đề nghị cơ quan cấp cao hơn vào cuộc gấp, trả lại công bằng cho chủ đất”, BĐ My Hanh bức xúc.

BĐ Nguyen Quang thẳng thắn: “Trắng đen đã rõ ràng mà cố ý làm trái gây mất lòng tin của dân vào nhà nước và pháp luật. Cần xử lý nghiêm để làm gương, loại bỏ khỏi bộ máy chính quyền những cán bộ vô tâm, xem thường pháp luật”.





“Chuyện gì đang xảy ra ở xã này vậy? Đất của mình xây dựng thì bị xử phạt, người khác ngang nhiên vào xây thì được. Bà này là ai mà dám lộng hành, coi thường pháp luật, ngang nhiên chiếm đất người khác?”, BĐ Minh Đại đặt câu hỏi.

BĐ Nguyen Anh nêu: “Cách làm việc của những người nhân danh đại diện cho chính quyền ở đây nghĩ mà nản. Có giải thích gì đi chăng nữa cũng là chống chế, biện hộ, cãi chày cãi cối mà thôi”.

Làm rõ, xử lý nghiêm

Nhiều BĐ đề nghị cơ quan chức năng ở cấp cao hơn vào cuộc làm rõ mọi việc, trả lại công bằng cho người dân và xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể liên quan. “Quá bức xúc khi đọc bài, đề nghị cấp cao hơn vào cuộc thanh tra, làm rõ mọi việc. Nếu phát hiện cán bộ sai phạm thì xử lý nghiêm như cách chức kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt thật nặng để làm gương”, BĐ Mit Non ý kiến.

BĐ Trung Quang viết: “Việc tranh chấp đất này ai là chủ đất đã quá rõ vì tòa án đã xử. Điều cần làm rõ là vì sao công an và chính quyền xã lại bao che cho hành vi sai trái của người chiếm đất của người khác”.

“Chắc chắn trong vụ việc này có vấn đề khuất tất, rất mong các cơ quan chức năng Bến Tre cùng vào cuộc khẩn trương làm rõ. Trước tiên trả lại công bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ đất, sau đó xử lý thật nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm”, BĐ Diệu Trang ý kiến.

“Tự ý xây dựng trên đất mà người khác đã có quyền sở hữu là không được. Lộng hành xem thường pháp luật. Đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm”, BĐ Van Nam đề nghị.