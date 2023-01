Bulgaria bí mật cung cấp nhiều đạn dược, nhiên liệu cho Ukraine

Tờ Politico ngày 18.1 đưa tin Bulgaria bí mật cung cấp vũ khí và nhiên liệu cho Ukraine, do kho dự trữ dầu diesel và đạn dược thời Liên Xô của Kyiv sụt giảm xuống mức rất thấp.

“Sự cứu rỗi đến từ một phía không ngờ là Bulgaria”, theo bài báo với tựa đề “Làm thế nào một quốc gia nghèo nhất EU (Liên minh châu Âu) đã cứu Ukraine”.

Tờ Die Welt đăng các cuộc phỏng vấn độc quyền với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, cựu Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov và cựu Bộ trưởng Tài chính Bulgaria Assen Vassilev.

Theo đó, Thủ tướng Bulgaria phải giữ bí mật việc viện trợ vì có những chính trị gia thân Moscow trong chính phủ “bao gồm trong các đối tác liên minh của ông”.

Ông Petkov, người kết thúc nhiệm kỳ ngày 2.8.2022, trước đó đã cho thôi việc bộ trưởng quốc phòng vì quan chức này ca ngợi vai trò của Nga trong chiến sự tại Ukraine. Trong khi đó, ông đã không công khai nói rằng Bulgaria sẽ sử dụng kho vũ khí thời Liên Xô để hỗ trợ Kyiv.

“Ít nhất là khi công khai, ông Petkov tìm cách bớt đi bất cứ ý nghĩ nào về việc Bulgaria có thể tiến tới hỗ trợ vũ khí cho Ukraine”, theo tờ Politico.

Bài báo cho rằng ông Petkov và Vassilev hiện thuộc phe đối lập đang tìm cách lấy lại quyền lực trong cuộc bầu cử sắp tới, nên đã lên tiếng hé lộ vai trò của Bulgaria trong việc hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đảng Xã hội ở Sofia gọi việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là lằn ranh đỏ, giới chức của ông Petkov đã tránh việc chuyển giao liên chính phủ và dùng các công ty trung gian ở Bulgaria và nước ngoài để mở các tuyến cung ứng đường hàng không và đường bộ qua Romania, Hungary và Ba Lan, theo bài báo.





“Chúng tôi ước tính rằng 1/3 đạn dược quân đội Ukraine cần trong giai đoạn đầu của chiến sự đến từ Bulgaria”, ông Petkov cho biết.

Khi ông Petkov đến Kyiv vào ngày 28.4.2022 và cam kết hỗ trợ Ukraine, ông đã không đưa ra gì nhiều, ít nhất là về mặt chính thức. Bài báo còn cho rằng dầu diesel do Bulgaria cung cấp cho Ukraine được xử lý tại một nhà máy tại vùng Lukoil của Nga ở biển Đen.

“Bulgaria trở thành một trong những bên xuất khẩu dầu diesel lớn nhất cho Ukraine và đôi lúc chiếm 40% nhu cầu của nước này”, theo cựu Bộ trưởng Tài chính Vassilev.

Ngoại trưởng Kuleba cho biết Ukraine đã sắp hết đạn dược chỉ sau 2 tháng chiến sự. “Chúng tôi biết rằng các nhà kho của Bulgaria có lượng lớn đạn dược cần thiết nên Tổng thống Volodymyr Zelensky điều tôi nhận những thứ đang cần”, ông tiết lộ.

Hôm 16.1, giới chức Bulgaria chỉ trích thông tin cho rằng nước này đã cung cấp những máy bay Su-25 cho những đồng minh NATO để sau đó được gửi đến Ukraine.

Trước đó một ngày, Bloomberg dẫn nguồn từ trang tin phân tích quốc phòng Oryx (Hà Lan) đưa tin Ukraine đã nhận 14 chiếc Su-25 được các nước NATO mua từ Bulgaria để cung cấp cho Ukraine.

Trong một diễn biến khác, tờ The New York Times ngày 18.1 đưa tin chính quyền Mỹ đang cân nhắc cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine nhắm đến bán đảo Crimea, khu vực then chốt hỗ trợ chiến dịch của Nga.

Theo đó, Nhà Trắng cho rằng tiếng nói của Ukraine sẽ có trọng lượng hơn trong các cuộc đàm phán tương lai nếu quân đội có thể đe dọa sự kiểm soát của Nga tại Crimea, khu vực do nước này sáp nhập vào năm 2014.