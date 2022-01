BV Mỹ Đức tiên phong triển khai kỹ thuật HyFoSy giúp chẩn đoán bệnh nhân hiếm muộn

Hiện nay, kỹ thuật HyFoSy đã được thực hiện tại nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam vẫn chưa được phổ biến.

Theo số liệu thống kế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Ở nước ta, ước tính có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn. Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vô sinh, trong đó tổn thương ống dẫn trứng là một trong những nguyên nhân thường gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 15-30% các nguyên nhân. Vì vậy, chẩn đoán chính xác tình trạng và các tổn thương ống dẫn trứng có vai trò quan trọng trong điều trị vô sinh, hiếm muộn. Hiện nay, chụp buồng tử cung ống dẫn trứng cản quang - HSG là phương pháp thường được sử dụng trong đánh giá tình trạng thông ống dẫn trứng. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của phương pháp này có thể gây đau khi thực hiện kỹ thuật và những nguy cơ tiềm tàng khi bệnh nhân tiếp xúc tia xạ. Quan trọng hơn hết, kỹ thuật chỉ được thực hiện tại các đơn vị đủ điều kiện an toàn bức xạ. Theo khuyến cáo của ESHRE (Hiệp hội Sinh sản và Phôi học châu Âu), cần thay thế HSG bằng các kỹ thuật ít xâm lấn hơn nếu điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực có thể thực hiện (*). Siêu âm đánh giá ống dẫn trứng bằng chất tương phản (HyFoSy) có thời gian thực hiện ngắn hơn HSG, an toàn hơn HSG, bệnh nhân ít đau hơn và có giá trị chẩn đoán không kém HSG.

Đây là kỹ thuật mới đánh giá tính thông ống dẫn trứng chính xác, an toàn hơn. Chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ chất tương phản có thành phần chính là cellulose, một hợp chất hữu cơ và nước tạo môi trường cản âm bơm vào tử cung qua ngả âm đạo và quan sát bằng siêu âm giúp đánh giá tính thông của ống dẫn trứng một cách an toàn, hiệu quả. HyFoSy hiện nay đã được thực hiện tại nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam vẫn chưa được phổ biến.

Các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Mỹ Đức đã tiên phong trong việc đem kỹ thuật siêu âm buồng tử cung vòi trứng sử dụng chất tương phản nhiều ưu điểm vượt trội hơn trên thế giới để điều trị cho các bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, tình trạng đau đớn, giảm tỷ lệ can thiệp, xâm lấn, tăng tính an toàn, chính xác khi đánh giá tình trạng ống dẫn trứng. Cho đến nay, Bệnh viện Mỹ Đức là bệnh viện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Y tế cho phép triển khai dịch vụ HyFoSy và có kinh nghiệm thực hiện gần 400 trường hợp HyFoSy từ năm 2019.

Một số ưu điểm của HyFoSy đã được ghi nhận là:

• HyFoSy là thủ thuật sạch, an toàn, không độc cho phôi.





• HyFoSy có giá trị chẩn đoán tình trạng ống dẫn trứng chính xác và tương đồng với phẫu thuật nội soi.

• HyFoSy ít đau hơn so với HSG, ít tốn thời gian hơn so với HSG.

• HyFoSy an toàn, dung nạp tốt và có thể cũng là phương pháp điều trị (46% bệnh nhân có thai trong tháng đầu tiên sau HyFoSy, 15,4% có thai sau hai tháng và 23,1% có thai sau ba tháng).

• HyFoSy có nhiều lợi ích đáng quan tâm, có thể thay thế HSG trong đánh giá tình trạng ống dẫn trứng, giảm tỷ lệ can thiệp xâm lấn hoặc những ảnh hưởng bất lợi trên bệnh nhân.

Với những ưu điểm đã được chứng minh, kỹ thuật HyFoSy có thể mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân trong khảo sát tình trạng thông của ống dẫn trứng.

Bệnh viện Mỹ Đức cũng là đơn vị đầu tiên phối hợp cùng Trường đại học Y Dược TP.HCM tổ chức khóa đào tạo “Kỹ thuật siêu âm đánh giá ống dẫn trứng bằng chất tương phản (Hystero Salpingo -Foam sonography - HyFoSy”. Khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu cập nhật và áp dụng các kỹ thuật mới nhằm đánh giá tình trạng thông của ống dẫn trứng trong chẩn đoán điều trị cho các bệnh nhân hiếm muộn. Khóa đào tạo được diễn ra từ ngày 4.1.2022 đến ngày 18.1.2022 nhằm cung cấp kiến thức và chuyển giao kỹ thuật thực hiện HyFoSy đúng kỹ thuật, an toàn và hiệu quả cho các đồng nghiệp tại các Bệnh viện khác trong ngành Sản phụ khoa - Hiếm muộn trên cả nước.

