Cả 'bầu trời tuổi thơ' trong sách thiếu nhi ngày 1.6

Đầu tiên phải kể đến tác phẩm mới Những ngọn đèn thơm (do Sbooks và NXB Văn học ấn hành) - kết quả sau 10 năm ấp ủ của nhà thơ, nhà báo Hồ Huy Sơn. Sách dày 100 trang, in màu, gồm 42 bài tuyển chọn, được viết khi tác giả còn là cậu học trò cho đến bài thơ sau cùng sáng tác vào năm 2021 - cũng chính là tên cho cả tập sách. Đặc biệt, tập thơ thiếu nhi đầu tay của Hồ Huy Sơn được chăm chút phần hình thức bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động của họa sĩ Thuần Nhất An. Như nhà thơ Lê Minh Quốc viết trong lời tựa cho tập thơ: “Mấy ai trong chúng ta còn nhớ đến lời yêu thương mà mình đã từng thốt ra, từ thời thơ bé? Câu thơ như một sự nhắc nhở. Bỗng giật mình. Và xao xuyến. Ơ hay, năm tháng đi qua lúc nào mà mình đã quên? Cám ơn Sơn đã nhắc”, với những câu từ trong trẻo: “Mướt xanh màu cỏ/Sẻ nâu vui đùa/Cánh diều níu gió/Trở về ngày xưa/Cào cào tinh nghịch/Búng, nhảy liên hồi/Dế Mèn cất gọi/Chung chiêng đất trời”.

NXB Tổng hợp TP.HCM góp mặt với 3 ấn phẩm mới: Hip Hop ở xứ sở của Ellsaby, Ngài Kẹo và Nuốt hạt mọc cây. Nếu bốn chị em Hoan, Hỉ, Sung và Sướng trong tập truyện ngắn Nuốt hạt mọc cây của Lam Linh cùng nhau trải qua một tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm, trải nghiệm cùng thiên nhiên, gần gũi với cỏ cây, động vật theo kiểu những đứa trẻ thời xưa…, thì truyện Ngài Kẹo là những ẩn dụ nhẹ nhàng ẩn sau những mưu mô “nhất quỷ nhì ma”, mang màu sắc trinh thám… Hip Hop ở xứ sở của Ellsaby thì mộc mạc nhưng lại rất đỗi gần gũi với tranh minh họa vẽ tay sinh động của chính tác giả Isabelle Müller, chuyển ngữ tiếng Việt bởi dịch giả Trương Hồng Quang. Đây sẽ là một đóng góp quan trọng nhằm gỡ bỏ những cấm kỵ về các đề tài khó trong văn học thiếu nhi, giúp cho nhiều trẻ em (cả thanh thiếu niên và một số người lớn) đã mất đi một thành viên trong gia đình có thể tìm thấy sự chữa lành trong tâm hồn.





Happy Book 1.6 năm nay ra mắt bộ sản phẩm đầu tiên gồm sách giấy, audio, chương trình tương tác và phim hoạt hình học thuật Cùng con khôn lớn - Những câu chuyện nhỏ, những bài học to, xây dựng theo phương pháp VAK (nhìn - nghe - vận động) giúp trẻ ghi nhớ 100% bài học thông qua nhiều kênh tiếp thu thông tin khác nhau. Bộ sản phẩm gồm 5 cuốn sách với 75 câu chuyện dành cho thiếu nhi độ tuổi từ 3 - 10, được viết bởi các nhà văn có tiếng trong giới viết sách cho trẻ em: Đào Thu Hà, Anna Lê, Phan Đức Lộc, Phạm Hường, Tịnh Bảo... Những câu chuyện xoay quanh các chủ đề: Lòng nhân ái; Được đi học, thật hạnh phúc; Học tiết kiệm, hiểu giá trị; Tự giác và ngăn nắp; Con an toàn.

Trong loạt ấn phẩm kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng (17.6.1957 - 17.6.2022), 4 tác phẩm Những đóa hồng bạch dâng tặng Andersen, Chuyện vui về chú Ếch Cốm, Bé Rơm và Tiếng mùa xuân của nhà văn Trần Hoài Dương từng quen thuộc với độc giả thiếu nhi nhiều thế hệ nay trở lại trong diện mạo mới. Các họa sĩ trẻ là Hà Trang, Linh Vương, Trần Thùy My và Miny Nguyễn đem lại những hình ảnh minh họa dễ thương, trong sáng, bổ sung hài hòa cho những trang văn tinh tế của nhà văn Trần Hoài Dương, “tạo nên những quyển sách giàu chất thơ và mang đậm hồn Việt”.