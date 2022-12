Ca khúc Giáng sinh của Mariah Carey quay trở lại thống trị bảng xếp hạng

Vào năm 1994, Mariah Carey phát hành album Merry Christmas với ca khúc chủ đề All I want for Christmas is you, pha trộn R&B và dance-pop. Tại thời điểm đó, album đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Billboard, xếp sau LP của Kenny G và Boyz II Men.

Trong suốt bốn mùa Giáng sinh gần đây, ca khúc liên tục xuất hiện trở lại với Top 10 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhờ độ phổ biến ngày càng lớn. Dịp Giáng Sinh năm 2021, ca khúc phá kỷ lục bài hát được nghe nhiều nhất trong một ngày của Spotify với hơn 10,8 triệu lượt nghe.





Với mùa lễ hội năm nay, “nữ hoàng Giáng sinh” Mariah Carey đã trở lại vị trí số 1 với ca khúc bom tấn của mình, “soán ngôi” mà Anti-Hero của Taylor Swift đã giữ sáu tuần liên tiếp. Cùng với All I want for Christmas is you, các bản hit có tuổi đời hàng thập niên cũng quay lại bảng xếp hạng: Rockin’ Around the Christmas Tree (1958) của Brenda Lee ở vị trí thứ 2, Jingle Bell Rock (1957) của Bobby Helms ở vị trí thứ 3 và A Holly Jolly Christmas (1964) của Burl Ives ở vị trí thứ 4.

Sau sự góp mặt ở Billboard Hot 100, Mariah Carey cũng đã nhanh chóng tiến vào Billboard 200 ở vị trí số 10. Theo Forbes, khó tính chính xác giá trị của All I want for Christmas is you mang lại cho Mariah Carey, nhưng theo một nghiên cứu vào năm 2016 của The Economist cho thấy giọng ca 53 tuổi kiếm được khoảng 2,5 triệu USD mỗi năm nhờ bài hát này.