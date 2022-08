Cá linh từ đầu nguồn 'bơi' về thành phố

Chị Ngọc Ngân, quê An Giang đang sống và làm việc tại Q.Tân Bình (TP.HCM), cho biết: Mấy tuần qua bạn bè ở quê khoe món cá linh đầu mùa, làm mình rất nhớ hương vị quê hương. Trong những lần đi chợ, mình cố ý tìm mua nhưng vẫn chưa thấy. Tuy nhiên, trên mạng xã hội cá linh đã được chuyển về thành phố khá nhiều và giá cả đang giảm dần. Cách đây hơn hai tuần giá đến 350.000 đồng/kg, thậm chí có nơi lên đến 500.000 đồng, giờ chỉ còn khoảng 250.000 đồng/kg. Đây là mức giá có thể chấp nhận được, vì cá linh mỗi năm chỉ có một mùa và cá đầu mùa mới ngon.

Theo khảo sát của chúng tôi, lượng cá linh về các chợ ở TP.HCM rất hiếm, thỉnh thoảng mới có hàng và nhanh chóng bán hết. Tuy nhiên, việc mua bán online trên mạng xã hội lại khá nhộn nhịp. Anh Hùng, chủ một trang bán hàng đặc sản miền Tây, cho biết: Tuần này cá vẫn còn non, chỉ to hơn đầu đũa một chút, được làm sạch ướp đá khách chỉ cần rửa sơ là nấu, giá 250.000 đồng/kg, còn nửa ký 150.000 đồng. “Giá này đã giảm nhiều so với 2 - 3 tuần trước vì cá này giờ ở vùng đầu nguồn của Việt Nam mình có rồi. Trước đây đầu mối phải thu mua từ Campuchia nên giá về tới TP.HCM lên đến 400.000 - 500.000 đồng/kg”, anh Hùng nói.





Chị Yến Trần, một đầu mối khác báo giá cá linh ở mức tương đương nhưng có tặng kèm 200gr bông điên điển, loại rau ăn kèm không thể thiếu với món cá linh. Giá bông điên điển là 70.000 đồng/kg, bông súng 50.000 đồng. “Mình có đầu mối ở An Giang chuyển lên mỗi ngày, bảo đảm cá tươi. Chủ yếu bỏ mối cho các nhà hàng quán nhậu và chuyển đi các tỉnh. Ở TP.HCM cũng có nhiều khách lẻ tìm mua nên bán kèm thêm. Cá linh mỗi năm chỉ có một mùa, theo con nước nổi kéo dài mấy tháng. Bây giờ không ăn có khi phải đợi năm sau”, chị Yến Trần thúc giục.

Hiện đang vào chính vụ mùa nước nổi miền Tây. Năm nay mực nước cao hơn một hai năm gần đây nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa nước nổi năm 2022 mực nước cũng chỉ quanh mức báo động 1, cao nhất khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 10.