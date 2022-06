Cà Mau: Em trai bị lừa bán sang Campuchia, chị gái cầu cứu công an

Ngày 16.6, chị T.T.H (ngụ TT.Cái Nước, H.Cái Nước, Cà Mau) cho biết chị thay mặt gia đình, đứng đơn gửi Công an H.Cái Nước, cầu cứu cho người em trai bị lừa bán sang Campuchia làm việc.

Theo trình bày của chị T.T.H, vào tháng 11.2021, em trai chị là T.T.N (23 tuổi) đi lao động ở xa. Sau đó, em trai chị có gọi điện báo với gia đình là đọc thông tin trên mạng xã hội tuyển dụng lao động ở Campuchia, chỉ ngồi bấm máy tính, hưởng lương. Nhưng hiện tại, thì em trai chị gọi điện về cầu cứu gia đình phải có 100 triệu đồng nộp cho người ta mới cho về Việt Nam.

"Mới đây, N. gọi điện thoại về cho mẹ tôi khóc, nói bị lừa sang Campuchia, giờ phải có tiền chuộc về mới được, không có tiền chuộc thì em tôi sẽ bị bán sang chỗ khác nữa và số tiền chuộc là 100 triệu đồng. Hiện mẹ tôi đang chạy vạy để vay đủ số tiền gửi sang Campuchia để chuộc N. về, nhưng hiện gia đình mới có khoảng 60 triệu", chị H. nói.

Cũng theo chị H, ngày hôm qua (15.6), mẹ chị có hỏi thì N. nói hôm nay (ngày 16.6) sẽ bị chuyển đi nơi khác. Sáng giờ, mẹ tôi nhắn tin không thấy N. trả lời.





"Em tôi kể, nội dung thông tin tuyển dụng trên mạng, là họ tuyển người sang Campuchia bấm máy tính với yêu cầu, gõ 40 từ trong 1 phút (nội dung được soạn sẵn, nhìn văn bản gõ), sẽ được trả lương 25 triệu/tháng. Em tôi nhắn tin vô trang tuyển dụng trao đổi, sau đó em tôi được người tuyển dụng đưa đến cửa khẩu Mộc Bài làm việc như nội dung tuyển dụng được 2 - 3 ngày. Đến hôm, sau bữa cơm em tôi đi ngủ, thức dậy hỏi mọi người xung quanh, thì được biết đang ở Campuchia", chị H. kể.

Còn thời gian ở Campuchia, hàng ngày thì em chị H. gửi các tin nhắn soạn sẵn với nội nhắn tin rủ chơi mini game, đầu tư chứng khoán và hướng dẫn người chơi chuyển khoản.... Và em chị H. được hưởng phần trăm theo số tiền được chuyển khoản. "Mấy tháng đầu, N. cho biết được mười mấy triệu/tháng nhưng mấy tháng nay không làm được nữa, ăn uống họ trừ tiền hết nên em tôi cầu cứu về gia đình. N. cũng nói, người tuyển dụng mình bán N. cho người Trung Quốc giá 50 triệu, cộng với tiền chi phí này nọ phải 100 triệu thì mới chuộc được", chị H. nói.

Ngày 16.6, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Công an H.Cái Nước xác nhận đơn vị này có tiếp nhận đơn cầu cứu của chị T.T.H.. "Công an H.Cái Nước có tiếp nhận vụ việc người dân gửi đơn cầu cứu vì người thân bị lừa bán sang Campuchia, nhưng do vụ việc không xảy ra trên địa bàn, người này đi lao động ở Đồng Nai và sau đó xảy ra vụ việc trên, nên chúng tôi báo cáo về trên", vị lãnh đạo Công an H.Cái Nước nói.