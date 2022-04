Cà Mau: Khánh thành đơn vị tim mạch can thiệp đầu tiên

Ngày 28.4, Bệnh viện đa khoa Cà Mau (Cà Mau) tổ chức lễ khánh thành đơn vị tim mạch can thiệp. Đây là đơn vị tim mạch can thiệp đầu tiên của tỉnh Cà Mau.

Đơn vị tim mạch can thiệp được đầu tư hơn 60 tỉ đồng trang bị cơ sở vật chất gồm: Máy chụp mạch xóa nền DSA, máy siêu âm trong lòng mạch (IVUS), đo dự trữ lưu lượng dòng chảy động mạch vành (FFR), thiết bị bóng đối xung động mạch chủ (IABP), máy siêu âm tim có đầu dò thực quản, máy tạo nhịp tạm thời.

Tiến sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cà Mau, cho biết: "Để thực hiện việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chụp và can thiệp mạch vành, đơn vị đã cử 2 ê kíp đi học tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi ê kíp gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên X-quang trong giai đoạn 2017-2020".





Được biết, hằng tháng Bệnh viện đa khoa Cà Mau, có vài chục ca bệnh phải chuyển tuyến trên để can thiệp tim mạch. Việc chuyển viện đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thường ảnh hưởng tới thời gian vàng để can thiệp sớm. Đó là chưa kể đến việc chuyển bệnh đến các trung tâm can thiệp lớn là khá xa, không an toàn trên đường đi. Từ thực tế trên, tỉnh Cà Mau phê duyệt thực hiện chương trình tim mạch can thiệp tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

“Đơn vị tim mạch can thiệp chính thức đi vào hoạt động là một bước tiến quan trọng trong việc khám điều trị các bệnh lý tim mạch cho bệnh nhân tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Mở ra nhiều cơ hội cứu sống bệnh nhân đột quỵ và giảm thiểu tối đa số bệnh nhân bị trễ “thời gian vàng” cấp cứu khi phải lên tận TP.HCM", tiến sĩ Tô Minh Nghị chia sẻ.