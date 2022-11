Cà Mau: Tạm đình chỉ công tác trung úy công an bị tố lừa đảo 1 tỉ đồng

Liên quan thông tin một trung úy công an bị tố lừa đảo 1 tỉ đồng tiền đặt cọc mua đất, ngày 15.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.U Minh (Cà Mau) đã tạm đình chỉ công tác đối với trung úy T.T.Q, công tác tại đơn vị này, để xác minh làm rõ.

"Vụ việc đã được đưa vào tin báo để xác minh điều tra, xử lý theo quy định. Qua xác minh ban đầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự", nguồn tin thông tin thêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông N.H.D (45 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tố giác trung úy T.T.Q có hành vi lừa đảo. Theo đơn trình bày, ngày 23.3, ông D. đặt cọc 1 tỉ đồng mua 1 lô đất do trung úy nói trên bán với giá 1,7 tỉ đồng (đất tọa lạc ấp 6 xã Khánh An, H.U Minh).

Ông D. đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản. Trung úy Q. hẹn trong 30 ngày sẽ hoàn tất thủ tục công chứng sang tên. Tuy nhiên, theo ông D., sau đó trung úy này luôn né tránh, không giao đất. Ông D. nhiều lần liên lạc, yêu cầu trả lại tiền cọc và bồi thường hợp đồng theo thỏa thuận nhưng trung úy Q. không thực hiện.





Đến ngày 9.5, ông D. làm đơn tố giác gửi Công an H.U Minh. Sau đó, Công an H.U Minh yêu cầu hai bên tự thương lượng.

Không đồng tình với cách giải quyết của Công an H.U Minh, ông D. tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau. Do đã quá thời gian quy định tiếp nhận đơn tố cáo nhưng chưa được CQĐT mời làm việc nên ông D. làm đơn tố cáo trung úy công an lừa đảo gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã chuyển vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau giải quyết theo thẩm quyền.