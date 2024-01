Tăng Duy Tân hiện là gương mặt gen Z được xếp vào hàng "ngôi sao mới" của nhạc Việt, nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn sự yêu thích của đông đảo khán giả qua hàng loạt ca khúc tự sáng tác, tự hòa âm và tự thể hiện.

Nhận được hàng loạt giải thưởng âm nhạc vào đầu năm 2024, cảm giác - suy nghĩ hiện tại của Tăng Duy Tân thế nào?

Tôi thấy vui vì đó là sự công nhận và khích lệ tinh thần của mọi người dành cho Tăng Duy Tân với những gì đã làm được trong âm nhạc suốt một năm qua. Điều tôi hạnh phúc nữa là đã nhận được sự yêu thương của khán giả yêu nhạc ở nhiều lứa tuổi khác nhau dành cho các ca khúc, MV mới của mình.

Âm nhạc của Tăng Duy Tân khá mới mẻ ngay từ lúc bạn mới xuất hiện trong làng nhạc. Nhưng khi đã có tên tuổi, cảm giác các ca khúc phát hành tiếp theo của Tân lặp lại chính mình. Bạn nói gì về điều này? Đó là chủ ý muốn tạo dựng màu sắc riêng, hay bản thân chưa tìm ra hướng đi mới để đa dạng hơn trong âm nhạc?

Tôi không chủ đích viết ra "một màu" trong âm nhạc. Tôi chọn thời điểm phù hợp đường hướng phát triển của mình để tạo nên một bài hát mà ai cũng có thể nghe được và hát theo để đạt được sự phổ biến tối đa, kiểu như Cắt đôi nỗi sầu chẳng hạn.

Theo tôi, viết nhạc cũng giống viết nhật ký, qua mỗi giai đoạn, câu chuyện cuộc sống và cảm xúc được viết trong cuốn nhật ký cũng sẽ có sự khác đi. Tôi nghĩ đến lúc bản thân thay đổi thì có muốn giữ nguyên như cũ cũng không được, vì thế các ca khúc của tôi tất nhiên không bị lặp lại nếu nghe kỹ hơn. Chỉ một điều chắc chắn không thay đổi, mà xuyên suốt với cái tên Tăng Duy Tân đó chính là tính cách âm nhạc.

Trong số các bài hát nổi tiếng của mình, Tăng Duy Tân đặc biệt yêu thích ca khúc nào nhất? Để làm nên ca khúc đó, có kỷ niệm hay sự cố nào đáng nhớ?

Bài nào tôi cũng thích, có chăng là bài nào có ý nghĩa đặc biệt với tôi hơn thôi. Có lẽ là ca khúc Tình đầu, vì bài đó ở với tôi lâu nhất trước khi được phát hành, và cũng là bài tôi nghe lâu chán nhất từ lúc viết ra.

Ca khúc này là kỷ niệm lần đầu tiên tôi vào TP.HCM, được tôi viết vào một buổi sáng tâm trạng tan chậm dưới sảnh một khách sạn ở Q.3. Cảm ơn vì cây đàn của khách sạn, và khung cảnh cùng tâm trạng khi đó đã giúp tôi cho ra đời bài hát mà tôi rất yêu, dù có thể khán giả chưa nghe nhiều ca khúc này.

Theo bạn, khán giả yêu thích các nhạc phẩm của Tăng Duy Tân vì điều gì? Sự hợp thời, bắt trend nhanh, cùng những chất liệu ngũ cung pha trộn màu hiện đại? Bạn sẽ phát huy hay sẽ có những sáng tạo mới tiếp theo?

Thật sự tôi không biết chính xác, có lẽ lý do lớn nhất mà tôi nghĩ là nó gần gũi với mọi người. Vài bài tôi sáng tác dành cho những người có tâm trạng, bởi tôi thích làm đẹp nỗi buồn hoặc làm dịu nỗi đau bằng âm nhạc. Cũng có vài bài tôi dành cho những người tìm tới âm nhạc để giải trí. Vì tôi hiểu sẽ có rất nhiều lý do khán giả tìm đến với âm nhạc, nên thứ tôi quan tâm là khán giả hiện tại tìm đến với âm nhạc vì lý do gì, rồi mình sẽ tạo ra "món ăn" mà đa số mọi người đang cần, thay vì quan tâm đến việc bản thân năm sau sẽ khoác lên mình hình ảnh âm nhạc ra sao.

Tăng Duy Tân hiện giờ sau 2 năm tận hưởng "vinh quang" của sự nổi tiếng đã có "chìa khóa" nào cho mình để đi đến thành công trên con đường sáng tác, trình diễn?

Nghiêm túc mà nói, đa số thời gian trong một năm rưỡi qua được công chúng biết đến nhiều, tôi không hề "tận hưởng" tí nào. Thay vào đó là vô số thử thách, áp lực… Cuộc sống thay đổi nhưng nó cũng mang lại cho tôi cơ hội và môi trường để phát triển bản thân và lĩnh vực mình đang hoạt động.

Việc là cháu của nhạc sĩ Trần Hoàn và em họ của ca sĩ Tùng Dương có giúp ích (hay tạo động lực gì) cho Tăng Duy Tân trên con đường theo đuổi giấc mơ âm nhạc? "Chiếc nôi" đến với âm nhạc của Tăng Duy Tân thực sự bắt nguồn từ đâu?

Gia đình chính là nơi bắt nguồn âm nhạc của Tăng Duy Tân. Tôi rất tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ mà tôi được nuôi dạy từ bé đến nay. Đó cũng là hậu phương vững chắc của tôi trong suốt quá trình tôi theo đuổi con đường âm nhạc. Ông và anh của tôi chính là tấm gương mà tôi mơ ước từ bé nhưng mãi sau này tôi mới dám theo đuổi.

Một cậu bé sinh ra và lớn lên ở vùng quê, liệu từ nhỏ có nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành một ca - nhạc sĩ nổi tiếng, là ngôi sao ca nhạc như hiện tại bạn đạt được? Quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu đó diễn ra như thế nào?

Ngay từ bé, tôi đã có ước mơ trở thành một người như hiện tại. Nhưng lắm lúc tôi lại gạt đi vì nó quá viển vông! Nhưng rồi càng lớn thì ước mơ đó cũng lớn theo, dù thế ngọn lửa ấy vẫn chưa đủ lớn để bùng cháy, vì tôi vẫn đang dự tính cho một cuộc đời an toàn. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, lúc đó ngọn lửa âm nhạc đã quá lớn, bản thân tôi cũng không muốn một cuộc đời nhàm và an toàn nữa, nên tôi đã quyết định theo đuổi con đường mình mơ ước.

Với một người "tay ngang" không học nhạc trường lớp, mà từng học ngành khác, đã đi làm nghề du lịch rồi, vậy thì làm sao bạn đến được với nghề nhạc, biết sáng tác - hòa âm…?

Tôi có một cái tính khá là không biết tốt hay xấu (cười). Cái gì mình không thích thì ép học cũng không học vào, còn cái gì một khi đã thích thì sẽ tìm hiểu, nghiên cứu rất nghiêm túc. Sáng tác chính là thứ tôi rất thích. Tuy nhiên, tôi cũng rất khắt khe với chính mình, ý thức được xuất phát điểm vào nghề, nên luôn ý thức phải cố gắng gấp đôi người khác.

Không phải là "cậu ấm" trong gia đình giàu có, vậy thì điều gì khiến bạn mạnh dạn, mạnh mẽ bỏ hết tất cả (công việc ổn định) để dấn thân vào showbiz - nơi hào nhoáng nhưng cũng rất vô chừng và bấp bênh - không phải ai cũng có thể trở nên nổi tiếng và kiếm được tiền?

Vì tôi liều thôi, chứ thời điểm đó, phần trăm mà tôi nghĩ bản thân mình làm được cũng khá thấp. Có lẽ vì đam mê đã đủ lớn để tôi dám "đánh cược" một lần trước khi thanh xuân trôi qua. Thứ tôi mong cầu và thích thú trong âm nhạc không phải làm vì hào quang và tiền bạc, mà là sự đồng điệu của những tâm hồn yêu nhạc, là tô đẹp cảm xúc, là xoa dịu nỗi buồn. Như một đầu bếp thấy vui khi thực khách khen ngon, lại thấy có động lực với nghề để nấu ngon hơn mỗi ngày. Đó là lý do mà Tăng Duy Tân cứ viết nhạc mãi tới bây giờ.

Hiện tại bạn đã giúp gì được cho gia đình, bố mẹ ở quê? Bố mẹ, người thân có hài lòng với thành công mà Tăng Duy Tân đang có?

Mọi khó khăn lúc bươn chải vào nghề của chính tôi cũng đã qua đi. Hiện tại, tôi đã xây được nhà cho bố mẹ và gia đình của tôi đã có cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, ấm cúng hơn. Mọi người trong gia đình luôn theo sát con đường âm nhạc của tôi. Thật vui vì đến một ngày, tôi cũng đã là niềm tự hào của bố mẹ và quê hương nơi mình sinh ra.

Mong muốn, dự định gì của Tăng Duy Tân trong năm mới 2024, cũng như định hướng lâu dài trên con đường âm nhạc?

Mong muốn lớn nhất của tôi là âm nhạc của Tăng Duy Tân luôn chạm đến được trái tim của người yêu nhạc. Dự định cá nhân sẽ được tôi suy nghĩ kỹ hơn để thực hiện sau khi ăn tết xong.