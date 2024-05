Cả nước hướng về Điện Biên

Cách đây 70 năm, ngày 7.5.1954, quân đội nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp, bắt sống tướng chỉ huy De Castries, kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ sau 56 ngày đêm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ trước khi bước vào lễ kỷ niệm ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ





Từ 4 giờ sáng, các ngả đường đổ về sân vận động Điện Biên đã rộn ràng, rợp cờ hoa ĐẬU TIẾN ĐẠT

Nhiều cựu chiến binh cùng nhân dân Điện Biên đang chờ đoàn diễu binh diễu hành

Ông Phạm Văn Chiến (93 tuổi), cựu chiến sĩ Đại đoàn 316 chiến đấu tại Điện Biên bày tỏ sự xúc động và vui sướng khi quay lại chiến trường năm xưa mình từng chiến đấu ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành đã vào vị trí ĐINH HUY

Bên trong Sân vận động tỉnh Điện Biên các vị trí đã được lấp kín từ rất sớm ĐINH HUY

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" là một trong những đỉnh cao chói lọi, được ghi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva (7.1954), công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ kéo dài 9 năm của quân và dân ta (1945 - 1954).

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tham dự sự kiện có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, các tỉnh, thành phố và đại biểu tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm có đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chansamone Chanyalath làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do ông Neth Savoeun Phó thủ tướng, làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu nước Pháp do ông Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Bộ Quân đội, làm trưởng đoàn, cùng đại biểu cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, tùy viên quốc phòng các nước và đại diện người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình cụ thể gồm các hoạt động: nghi lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm; phát biểu của đại diện chiến sĩ Điện Biên Phủ; phát biểu của đại diện thế hệ trẻ; nghi lễ trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Điện Biên.

Các khối diễu binh tiến qua lễ đài ĐÌNH HUY

Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài.



Trước đó, để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Chỉ đạo T.Ư kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 đã tổ chức buổi sơ duyệt vào ngày 3.5, tổng duyệt vào ngày 5.5, theo nghi thức cấp nhà nước.

Các buổi sơ duyệt, tổng duyệt có sự tham gia của lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lượng lượng diễu binh, diễu hành, lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người.