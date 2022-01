Cả nước xảy ra 105 cuộc ngừng việc tập thể, chủ yếu liên quan đến lương thưởng

Đây là thông tin được ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động (LĐLD) Việt Nam, cho biết ngày 11.1, tại hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khóa XII.

Theo Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong những năm gầy đây, số cuộc ngừng việc tập thể giảm đáng kể. Riêng trong năm 2021, cả nước xảy ra 105 cuộc tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể, giảm 20 cuộc so với năm 2020, chủ yếu diễn ra vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do người lao động chưa đồng tình với cơ chế trả lương của doanh nghiệp, đặc biệt là vào dịp Tết. Nhiều doanh nghiệp chậm lương, chậm thưởng hoặc chi trả lương, thưởng chưa hợp lý và chất lượng bữa ăn ca chưa đảm bảo. Trong đó, có 2 cuộc ngừng việc diễn ra trong tháng 11.2021 do doanh nghiệp tăng thời gian làm việc của người lao động lên 12 giờ/ngày mà chưa thông qua ý kiến của người lao động.

Thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại dịch khiến số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, giải thể tăng. Số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là hơn 1,4 triệu người, tăng hơn 370.000 người so với năm 2020.





Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp tết; tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp tết. Bên cạnh đó, triển khai các biện pháp phát hiện, ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công trái luật phát sinh trong dịp tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Liên quan đến hỗ trợ người lao động về quê đón tết, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, cho hay tại nhiều địa phương, công đoàn cơ sở đã chuẩn bị những chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động về quê đón Tết trên toàn quốc. Trong bối cảnh dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng, khi tổ chức các chuyến xe này, công đoàn sẽ tổ chức xét nghiệm, tuân thủ 5K và hướng dẫn người lao động khi về quê hạn chế việc đi thăm thân.