Ca sĩ Ấn Độ qua đời ngay sau buổi biểu diễn âm nhạc

Krishnakumar Kunnath (thường được biết đến với tên KK) ra đi hôm 31.5, nguyên nhân cái chết được cho là do một cơn đau tim. Truyền thông tiết lộ ngôi sao này cảm thấy không khỏe khi biểu diễn tại buổi hòa nhạc ở Nazrul Mancha, Kolkata (Ấn Độ) vào tối hôm đó. Sau buổi diễn, anh có nói rằng mình cảm thấy rất lạnh và muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Khoảng 10 giờ 30 phút, nam ca sĩ được đưa đến bệnh viên địa phương trong tình trạng ngừng tim. Tại đây, các bác sĩ xác nhận nghệ sĩ kỳ cựu đã qua đời. Khi nghe tin, vợ và con trai của Kunnath đã lập tức bay đến Kolkata.

Tin tức về sự ra đi của Krishnakumar Kunnath trở thành tâm điểm chú ý ở làng giải trí Ấn Độ. Nhiều đồng nghiệp đã chia sẻ những bài viết tri ân, gửi lời tiễn biệt đến ngôi sao quá cố. Cùng với đó, hàng nghìn fan đã vào trang Instagram của KK để bày tỏ tình cảm, sự yêu mến dành cho thần tượng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng chia sẻ trên Twitter: “Thật đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ca sĩ nổi tiếng Krishnakumar Kunnath. Các bài hát của anh ấy truyền tải nhiều cung bậc cảm xúc cũng như chạm đến trái tim của mọi lứa tuổi. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến anh ấy qua những bài hát. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình và người hâm mộ của Kunnath”.





Thông tin về Krishnakumar Kunnath “phủ sóng” khắp các trang tin tức tại Ấn Độ. Tờ Deccan Herald gọi cố nghệ sĩ là “tiếng hát của tình yêu” khi báo tin anh qua đời. The Times of India ca ngợi ngôi sao 6X là nam ca sĩ tài đa tài nhất trong nền âm nhạc Bollywood. Trong khi đó, The Hindu nhắc đến KK: “Cho đến giây phút cuối cùng, anh ấy vẫn dành trọn sự say mê cho biểu diễn âm nhạc. Anh ấy sẽ được nhớ đến là một ca sĩ mang giọng hát của trái tim”.

Krishnakumar Kunnath sinh năm 1968 tại Delhi và được biết đến là một giọng ca đắt giá của làng nhạc Ấn Độ. Nam ca sĩ gặt hái được thành công qua hàng loạt bài hát tiếng Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Marathi, Bengali và nhiều ngôn ngữ khác. Các nhạc phẩm của anh cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng: Hum Dil De Chuke Sanam, Devdas, Bachna Ae Haseeno, Bajrangi Bhaijaan… Bên cạnh đó, sao nam 6X còn đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn cho các chương trình âm nhạc tại quê nhà. Krishnakumar Kunnath ra đi để lại vợ và hai con.