Ca sĩ Gentile cáo buộc diễn viên phim ‘Sex and the City’ tấn công tình dục

Trong cuộc họp báo hôm 23.12 do luật sư Gloria Allred điều hành, Lisa Gentile chia sẻ một tuyên bố đầy xúc động khi cho rằng Chris Noth (67 tuổi) – người thể hiện vai Mr.Big trong phim Sex and the City từng hành hung và tấn công tình dục cô vào năm 2002.

“Tôi gặp Chris Noth lần đầu tiên khi đến nhà hàng Da Marino ở thành phố New York vào năm 1998. Anh ấy thường xuyên đến đó và là bạn tốt với chủ sở hữu Pasquale Marino. Tôi thường thấy Chris đi ăn, đi chơi ở đó khi tôi đến nhà hàng Da Marino cùng gia đình và bạn bè. Chris và tôi bắt đầu trò chuyện rồi chúng tôi trở thành người quen. Chúng tôi chủ yếu nói về âm nhạc và kinh doanh”, Lisa Gentile kể.

Gentile tiếp tục, “Sau đó, vào một đêm thứ bảy đầu năm 2002, chúng tôi đến Da Marino. Khoảng nửa đêm, tôi chuẩn bị về. Chris đề nghị tôi chở về nhà, tôi nói, 'Được rồi'. Khi đến căn hộ của tôi, Chris hỏi có thể lên được không, tôi nói với anh ấy rằng tôi không có gì để mời anh uống nhưng anh nói, 'Không sao’. Anh chỉ muốn xem nơi tôi sống. Và anh lên lầu. Chúng tôi bước vào nhà rồi vào bếp. Chris muốn xem phần còn lại của căn hộ nhưng tôi không cho xem vì bạn cùng phòng của tôi đang ngủ. Anh ấy sử dụng nhà vệ sinh trong khi tôi tìm một ít rượu và rót cho anh ấy một ly”.

Gentile nhớ rằng Noth bắt đầu chạm vào người và hôn cô, bất chấp sự phản đối của cô. “Anh ấy bắt đầu hôn tôi. Sau đó, anh tựa vào mặt bàn bếp và cưỡng bức, kéo tôi vào người anh ấy. Anh ấy hôn khắp người tôi. Tôi nhanh chóng trở nên khó chịu. Sau đó, Chris trở nên hung hăng hơn, đặt cả hai tay lên ngực tôi và bắt đầu bóp rất mạnh. Tôi dùng tay nắm lấy tay anh ta và cố gắng ngăn anh ta lại. Tôi tiếp tục đẩy tay anh ấy xuống và cố gắng để anh ấy dừng lại. Sau đó Chris buộc tôi kéo áo của anh lên để lộ bụng và sau đó còn đẩy mạnh tay tôi xuống phía hạ bộ. Cuối cùng tôi đã đẩy được anh ta ra và thoát khỏi tầm tay của anh rồi hét lên: 'Không, tôi không muốn điều này'. Anh ấy trở nên vô cùng tức giận và bắt đầu la hét, gọi tôi là đồ khốn nạn. Chris nhanh chóng rời khỏi căn hộ của tôi”.

Gentile nhớ khi Chris Noth rời căn hộ của mình, cô đã đánh thức bạn cùng phòng cũng là bạn thân nhất của mình, kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, nữ ca sĩ nói cô nhận được một cuộc gọi từ Chris Noth.

“Anh ta cảnh báo rằng nếu tôi nói với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra vào đêm qua anh ta sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi, rằng tôi sẽ không bao giờ hát nữa và anh ta sẽ đưa tôi vào danh sách đen trong công việc kinh doanh. Anh ta dập máy. Ngay lập tức tôi gọi cho mẹ và cha, rồi khóc”.

“Tôi sợ quyền lực của Chris Noth và những lời đe dọa của anh ấy sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi. Giờ đây, tôi đang lên tiếng ủng hộ bốn phụ nữ khác đã can đảm tố cáo Chris trước tôi. Tôi cảm thấy rằng chúng ta nên có ngày ra trước tòa để tìm cách buộc Chris Noth phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm, đồng thời lên tiếng để đảm bảo quyền bất khả xâm phạm thân thể cho các cháu gái, con gái đỡ đầu của tôi, các nạn nhân của hành vi quấy rối, tấn công tình dục trong tương lai”, Gentile kết luận.

Nữ luật sư Gloria Allred (80 tuổi), cũng phát biểu trong cuộc họp báo, đề cập đến tuyên bố mà Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon và Kristin Davis từng đóng chung với Chris Noth trong phim Sex and the City đưa ra gần đây sau khi có nhiều cáo buộc tấn công tình dục chống lại Chris Noth lần đầu tiên xuất hiện trong một bài báo của Hollywood Reporter vào tuần trước.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe những cáo buộc chống lại Chris Noth”, ba nữ diễn viên trong phim viết trong tuyên bố chung được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 20.12.





Các ngôi sao của Sex and the City tiếp tục: “Chúng tôi ủng hộ những người phụ nữ đã dám đi tiên phong trong việc tố cáo Noth và chia sẻ kinh nghiệm đau đớn của họ. Chúng tôi biết đó là điều rất khó thực hiện và chúng tôi khen ngợi họ vì điều đó”.

Allred kêu gọi ba nữ diễn viên ủng hộ đạo luật Adult Survivors Act in New York(tạm dịch Người sống sót ở New York) nhằm “cho những người trưởng thành có thời gian một năm sau khi bị lạm dụng tình dục để buộc những người đã xâm hại tình dục họ phải chịu trách nhiệm”, bà nói.

Ngoài ra, Allred cho biết Lisa Gentile “không hề liên lạc với những người tố cáo khác và cô ấy cũng không liên lạc với dàn diễn viên của And Just Like That" - phần tiếp theo của Sex and the City. And Just Like That cũng có Chris Noth tham gia diễn xuất.

Cáo buộc của Lisa Gentile được đưa ra một tuần sau khi hai phụ nữ cáo buộc Chris Noth tấn công tình dục họ. Theo lời một phụ nữ, dưới bút danh Zoe, Noth đã cưỡng hiếp cô ấy trong căn hộ ở Angeles vào năm 2004 sau khi họ gặp nhau tại một công ty nổi tiếng ở Los Angeles.

Một phụ nữ khác, sử dụng bút danh Lily, tuyên bố Noth mời cô đến căn hộ của anh ta ở New York vào năm 2015 sau khi cả hai ăn tối và uống rượu. Khi đó, Lily mới 25 tuổi và cho biết cô gặp nam diễn viên trong lúc làm nhân viên phục vụ tại một hộp đêm địa phương.

Trong một tuyên bố trước đó, Chris Noth - đã kết hôn với Tara Wilson từ năm 2012 - phủ nhận các cáo buộc và gọi cả hai tình huống trên là “đồng thuận”.

Ông nói: “Những lời buộc tội chống lại tôi của các cá nhân tôi gặp cách đây nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ là sai sự thật. Những câu chuyện này có thể có từ 30 năm trước hoặc 30 ngày trước. Thật khó để không đặt câu hỏi về thời gian của những chuyện này. Tôi không biết chắc chắn tại sao bây giờ họ mới xuất hiện nhưng tôi biết rõ điều này: tôi không hành hung những người phụ nữ đó”.

Vào ngày 17.12, một phụ nữ thứ ba đã đưa ra cáo buộc bị Chris Noth tấn công tình dục. Trong một bài báo đăng trên Daily Beast, một phụ nữ giấu tên sử dụng bút danh Ava, nói với tờ báo rằng năm cô 18 tuổi, Noth đã tấn công tình dục khi cô đang làm việc tại một nhà hàng ở thành phố New York vào năm 2010.

Chris Noth phủ nhận lời cáo buộc của người phụ nữ thứ ba trong một tuyên bố: “Câu chuyện là hoàn toàn bịa đặt và được kể chi tiết xuyên suốt như một tác phẩm hư cấu tồi tệ. Chris Noth đã và sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó”.

Sau khi tin tức về các cáo buộc xuất hiện trên báo giới, Universal Television và CBS xác nhận rằng nam diễn viên Sex and the City Chris Noth sẽ không còn quay tiếp các tập phim The Equalizer nữa.