Ca sĩ Thanh Hà bận rộn chạy show sau đám cưới ở Mỹ

Với sự tham gia của diễn viên Đại Ngọc Trâm và bé Mì Gói, See (Xa) của đạo diễn trẻ Đào Hoàng Duy vượt qua nhiều đối thủ và nhận được giải thưởng Best Film of Vietnam tại cuộc thi làm phim ngắn Visual Creator Short Film Awards 2022.