Các đội bóng hoan nghênh, số lượng đăng ký vòng loại giải U.21 tăng lên 23 đội

2 tháng trước đây do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, một số CLB, trung tâm bóng đá vì nhiều khó khăn khác nhau đã ngõ ý xin rút không tham dự các giải bóng đá trẻ quốc gia trong năm 2021. Riêng với giải U.21 có 5 CLB gồm Đà Nẵng, Công an Nhân dân, Đăk Lăk, Tây Ninh và Cần Thơ đã đăng ký từ đầu xin không tham gia, một số địa phương, CLB khác như Huế, Quảng Nam thì không thể ghi tên tham dự.

Tuy nhiên sau khi VFF có thông báo vào ngày 4.10 về hệ thống thi đấu quốc gia trở lại bắt đầu từ tháng 11, đồng thời Ban tổ chức giải U.21 cũng đã có kế hoạch trình lãnh đạo VFF về việc mở rộng đối tượng tham gia thi đấu cho các cầu thủ sinh năm 1999 nhằm giúp cho BHL đội tuyển U.23 Việt Nam có thêm cơ hội phát hiện, chọn lựa, xem xét phong độ, bổ sung cho lực lượng U.22 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games vào tháng 5.2022, vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 6.2022 tại Uzbekistan (nếu Việt Nam lọt vào) và Asiad 2022 vào tháng 9 tại Hàng Châu ((Trung Quốc)), nên rất nhiều đội đã quan tâm, gọi điện trao đổi, đồng thời đã đăng ký bổ sung tham gia giải.

HLV Vũ Tiến Thành, Giám đốc bóng đá Trung tâm đào tạo trẻ PVF cho biết “ Chúng tôi thấy việc giải U.21 quốc gia được tổ chức là 1 thông tin rất vui cho các đội bóng, nhất là những người đang làm bóng đá trẻ. Tôi thấy Phòng Tổ chức thi đấu VFF và Ban tổ chức giải U.21 chỗ Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và báo Thanh Niên đã rất nhanh chóng xúc tiến cho công tác chuẩn bị rất bài bản, chu đáo. Đây sẽ là cơ sở giúp cho bóng đá Việt Nam nóng trở lại trong thời gian tới và góp phần mang lại sinh khí cho công tác thi đấu vào cuối năm, chuẩn bị tốt lực lượng cho sang năm. Vì thế ngoài đội PVF, chúng tôi quyết định đội Phố Hiến cũng sẽ tham gia tranh tài tại giải U.21. Đây là cơ hội cọ xát không thể tốt hơn cho các cầu thủ trẻ để giúp họ có thêm trận mạc nhằm nâng chất và trưởng thành”.

HLV, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, hiện là trợ lý HLV U.21 Đồng Tháp bày tỏ sự hoan nghênh: “ Giải U.21 đã được khởi động, đó là 1 tin không thể vui hơn vào thời điểm này của tất cả các đội bóng trẻ, trong đó có Đồng Tháp. Hơn 6 tháng không tập luyện và thi đấu, các cầu thủ trẻ giống như bị trói chân trói cẳng nên việc giải U.21 sắp tranh là cơ hội để các em quyết tâm thể hiện, tìm lại niềm vui và động lực cho mình và đóng góp tốt cho bóng đá ngoài chuyên nghiệp của nước nhà. Tôi rất hoan nghênh chủ trương của VFF khi cho các đội được đăng ký một số cầu thủ sinh năm 1999 để chuẩn bị các giải quốc tế mà tuyển U.22 Việt Nam tham gia năm tới. Điều này sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh và chất lượng của giải U.21 năm nay mạnh hơn, từ đó sẽ tạo nên nhiều trận đấu hay, bổ ích trong thời gian tới”.





Theo Phòng Tổ chức thi đấu VFF đến chiều ngày hôm nay 6.10 đã có 23 đội đăng ký tham dự giải U.21 quốc gia gồm PVF, Viettel, Phố Hiến, Hà Nội, Công an nhân dân, Luxury Hạ Long (Quảng Ninh), Nam Định, Phù Đổng (phía Bắc), Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Huế, Quảng Nam, Đăk Lăk, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Học viện NutiFood (miền Trung và Tây Nguyên), Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM (phía Nam). Ông Trần Huy Đức, Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF cho biết VFF sẽ chờ đến hết 12 giờ ngày 8.10 để xem còn đơn vị nào đăng ký tham gia, sau đó sẽ ban hành điều lệ chính thức, chia bảng thi đấu.

Theo dự kiến nếu có ít nhất 23 đội đăng ký tham gia sẽ chia làm 4 bảng, mỗi bảng 5 đến 6 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng để xác định các vị trí trong bảng. Thời gian thi đấu vòng loại là từ 14.11 đến 7.12. 2021, địa điểm sẽ được công bố trong điều lệ. Bên cạnh đó VFF cũng đã có phương án vòng chung kết U.21 sẽ áp dụng như mô hình U.19 là từ năm nay sẽ mở rộng tăng lên 12 đội để tăng mật độ thi đấu cho các đội. Dự kiến 3 đội đứng đầu của 4 bảng sẽ tham dự vòng chung kết. Trường hợp nơi đăng cai vòng chung kết nằm ngoài danh sách 12 đội này thì đội xếp thứ 3 có thành tích kém nhất trong các đội xếp thứ ba của 4 bảng sẽ bị loại, khi đó chỉ lấy 11 đội tham gia vòng loại lọt vào vòng chung kết. Thời gian thi đấu vòng chung kết là từ 14.12 đến 30.12.2021

Giải bóng đá U.21 quốc gia năm nay là lần thứ 25 được Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên phối hợp tổ chức, báo Thanh Niên bảo trợ truyền thông. Ban tổ chức giải đánh giá đây sẽ là một giải đấu đặc biệt từ chuyện mở rộng đối tượng, thu hút số lượng đội tham gia trở lại đông, mở rộng vòng chung kết lên 12 đội và quan trọng là diễn ra ngay sau khi đất nước đã cơ bản khống chế được dịch bênh.. chắc chắn sẽ mang lại nhiều nét thú vị trong thời gian tới.