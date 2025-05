Việc sáp nhập giữa tỉnh Tây Ninh (miền Đông Nam bộ) và tỉnh Long An (miền Tây Nam bộ) để hình thành tỉnh Tây Ninh (trung tâm hành chính tại TP. Tân An, Long An) sẽ tạo sự kết nối liền mạch giữa 2 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Hiện tại, ở miền Tây, Long An với vai trò là vùng đệm giữa ĐBSCL và miền Đông Nam bộ, cửa ngõ kết nối TP.HCM với khu vực với hạ tầng giao thông phát triển và trên 40 khu - cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả. Một điểm rất đáng chú ý nữa là Long An hiện có hơn 134 km đường biên giới giáp Campuchia với 2 cửa khẩu quốc tế, Long An còn có Cảng quốc tế Long An nằm bên bờ sông Soài Rạp, thuận lợi giao thương hàng hóa quốc tế bằng đường thủy…

Trong khi đó, Tây Ninh hiện nay là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch với các công trình hàng đầu (nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới; tượng phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất Châu Á); Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh; hồ Dầu Tiếng (công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á)… Đặc biệt Tây Ninh là trung tâm kinh tế cửa khẩu phía Nam, với 240 km đường biên giới và 16 cửa khẩu với Campuchia, trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế.

Chính vì vậy, sau sáp nhập Tây Ninh kinh tế cửa khẩu của tỉnh sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn khi có đường biên giới giáp Campuchia dài 374 km cùng nhiều cửa khẩu quốc tế. Sự hợp nhất của Tây Ninh không chỉ tạo ra một không gian phát triển mới, liên hoàn mà còn thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là giữa Tây Nam bộ và Đông Nam bộ.

Ngoài ra, sau sáp nhập, với hệ thống sông Vàm Cỏ Đông chảy toàn bộ trên địa bàn, sẽ là thời cơ rất thuận lợi để Tây Ninh khai thác du lịch sinh thái đặc thù; đồng thời thuận lợi điều tiết nước phục vụ cho nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao của địa phương.