Các trường ĐH của Việt Nam vào Top 100 châu Á theo Bảng Xếp hạng THE

Một trường xếp vị trí 73 và Trường ĐH Duy Tân xếp vị trí =91.

Như vậy, cùng với 3 trường đại học Việt Nam đã được xếp hạng từ năm 2021, Việt Nam đã có 5 trường đại học lọt vào Top 100 Trường đại học tốt nhất châu Á năm 2022. Cụ thể: Một trường ở TP.HCM xếp vị trí 73; Trường ĐH Duy Tân, xếp vị trí =91; ĐH Quốc gia Hà Nội, xếp vị trí 301-350; ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (HCM), xếp vị trí 401-500; Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, xếp vị trí 500+

Trong 3 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng từ năm 2021, riêng có ĐH Quốc gia TP. HCM tiếp tục giữ vị trí trong nhóm 401-500, còn lại các trường đều giảm hạng.

Bảng xếp hạng các đại học tốt nhất châu Á của THE được thực hiện dựa trên bộ tiêu chí với 13 chỉ số thuộc 5 nhóm gồm:

- Nghiên cứu (30%)

- Trích dẫn (30%)

- Giảng dạy (25%)

- Thu nhập từ Chuyển giao tri thức và công nghệ (7,5%)

- Triển vọng quốc tế (7,5%)

Xếp hạng các đại học Việt Nam trong từng tiêu chí cụ thể như sau:





- ĐH Quốc gia Hà Nội mạnh nhất ở tiêu chí Giảng dạy (22,3).

- Trường ĐH Bách khoa Hà Nội mạnh nhất ở tiêu chí Chuyển giao tri thức & công nghệ (43,3).

- Trường ĐH Duy Tân mạnh nhất ở tiêu chí Trích dẫn (100).

Năm 2022, có 616 cơ sở giáo dục thuộc 31 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á được THE xếp hạng, tăng 65 trường so với năm 2022. Trong đó, Top 10 trường đại học đứng đầu châu Á gồm:

ĐH Thanh Hoa ĐH Bắc Kinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS) ĐH Hồng Kông (HKU) ĐH Kỹ thuật Nanyang (NTU), Singapore ĐH Tokyo ĐH Trung Văn Hồng Kông ĐH Quốc gia Seoul ĐH Khoa học & Công nghệ Hồng Kông ĐH Phúc Đán

Trong đó, 7 trường đại học Top đầu châu Á giữ vững vị trí từ năm 2021, riêng ĐH Thanh Hoa lần thứ 4 liên tiếp giữ vững vị trí số 1 các đại học tốt nhất châu Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, có 2 trường đại học lọt vào Top 10 đều là của đảo quốc Singapore là ĐH Quốc gia Singapore (NUS) và ĐH Kỹ thuật Nanyang (NTU), Singapore. Tuy nhiên, xét về quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á có số lượng trường đại học nằm trong Bảng Xếp hạng các Đại học khu vực châu Á năm 2022 thì Malaysia đứng đầu với 18 trường, tiếp sau là Thái Lan với 17 trường, Indonesia có 14 trường, Việt Nam có 5 trường, Philippines và Singapore có 2 trường, và Brunei có 1 trường.

Vào ngày 28.4.2022, THE đã công bố bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2022 - Xếp hạng các Đại học có Tầm Ảnh hưởng về Phát triển bền vững năm 2022. Trong đó, có 7 trường Việt Nam gồm:

Trường ĐH Duy Tân, vị trí 601 - 800 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, vị trí 601 - 800 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, vị trí 601 - 800 Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vị trí 601 - 800 ĐH Quốc gia Hà Nội, vị trí 601 - 800 Trường ĐH FPT, vị trí 801 - 1.000 Trường ĐH Phenikaa, vị trí 801 - 1.000

THE Impact Rankings không phải là bảng xếp hạng về học thuật, nghiên cứu hay giảng dạy như THE World University Rankings (bảng Xếp hạng các đại học trên Thế giới của THE) hay THE Asian University Rankings (bảng Xếp hạng các đại học khu vực Châu Á của THE), mà là bảng xếp hạng lấy việc thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc làm tiêu chí đánh giá các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu. THE Impact Rankings đánh giá tầm ảnh hưởng và sự đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, con người, và nỗ lực bảo vệ môi trường.