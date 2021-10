Cách bật âm thanh 3D từ PS5 sang loa TV

Sony đã bổ sung hỗ trợ âm thanh 3D cho loa TV trên PS5 và PS5 Digital Edition vào ngày 15.9 thông qua một bản cập nhật cũng cho phép người dùng nâng cấp bộ nhớ SSD bên trong PS5 của họ. Trước đây, âm thanh 3D chỉ có sẵn cho người dùng tai nghe nhưng giờ đây người dùng có thể trải nghiệm công nghệ âm thanh không gian của Sony thông qua loa tích hợp của TV.

Âm thanh 3D trên PS5 được xem là câu trả lời của Sony cho Dolby Atmos nhằm cung cấp trải nghiệm âm thanh “ba chiều” bằng cách nâng cao âm thanh phát ra qua loa TV của người dùng. Khi âm thanh 3D được bật, người dùng có thể tối ưu hóa âm thanh cho căn phòng của mình vì PS5 sử dụng micrô tích hợp của bộ điều khiển DualSense để đo âm thanh trong phòng nhằm cung cấp cài đặt âm thanh 3D tốt nhất. Nó tương tự như cách một số hệ thống âm thanh vòm sẽ hiệu chỉnh từng mức loa, tùy thuộc vào vị trí người chơi đang ngồi trong phòng.

Để bật âm thanh 3D cho loa TV trên PS5, người dùng cần thực hiện theo cách thủ công vì nó không được bật theo mặc định như âm thanh 3D cho tai nghe. Để làm như vậy, hãy đi tới Settings > Sound > Audio Output.

Lúc này người dùng sẽ thấy phần TV có ba tùy chọn Enable 3D Audio for TV Speakers, Apply Measurement Results to 3D Audio và Measure Room Acoustics for 3D Audio. Lúc này hãy nhấn vào tùy chọn Enable 3D Audio for TV Speakers và nhấn nút X trên bộ điều khiển DualSense để bật nó lên.

Nếu muốn có được trải nghiệm âm thanh 3D tốt nhất có thể khi sử dụng loa TV, người dùng đo âm thanh của phòng mình. Nhấp vào Measure Room Acoustics for 3D Audio sẽ thấy một màn hình hiện ra.





Điều quan trọng cần lưu ý là người dùng sẽ muốn đảm bảo bộ điều khiển DualSense đã được cài đặt bản cập nhật phần mềm mới nhất trước khi bắt đầu quá trình này. Nếu bộ điều khiển đã được cập nhật, hãy nhấn Next và tiếp tục làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Người dùng sẽ cần đảm bảo rằng phòng của mình được giữ yên tĩnh nhất có thể trong quá trình hiệu chỉnh, loa TV được đặt ở mức âm lượng người dùng thường chơi và hãy giữ bộ điều khiển DualSense ngang mặt. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấn Next và loa TV sẽ phát ra một số tín hiệu âm thanh được thu nhận bởi micrô của bộ điều khiển DualSense.

Sau khi hiệu chuẩn xong, hãy đảm bảo rằng nút chuyển đổi Apply Measurement Results to 3D Audio được chọn.

Giờ đây người dùng đã bật âm thanh 3D trên PS5 cho loa TV của mình, cho phép họ thưởng thức âm thanh ba chiều hơn khi xuất âm thanh từ TV của mình. Nếu mọi thứ có vẻ không ổn hoặc quá trình hiệu chuẩn bị gián đoạn, người dùng luôn có thể thực hiện lại các phép đo của căn phòng của mình một lần nữa cho đến khi nó phù hợp với mình.