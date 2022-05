Cách quận 1 chỉ tầm 10km, xuất hiện căn hộ dưới 2 tỉ đồng

Nhà vừa túi tiền: vắng nguồn cung, giá tăng thêm

Sản phẩm căn hộ vừa túi tiền đang đáp ứng nguồn cầu tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, nguồn cung sản phẩm này ngày càng khó bởi giá nhà chịu nhiều áp lực từ giá đất tăng, thuế đất tăng, chi phí xây dựng liên tục tăng. Báo cáo thị trường ở quý 1/2022 của Savills Việt Nam đã chỉ ra là, giá bán ở thị trường sơ cấp đã tăng từ 6 - 15% so với giai đoạn trước đó.

Chỉ hơn 1 năm qua, toàn thị trường TP.HCM đều đã ghi nhận mức giá bán căn hộ vượt 40 triệu đồng/m2. Đặc biệt, dòng sản phẩm căn hộ hạng C mặc dù đã điều chỉnh tầm giá (dưới 2,5 tỉ đồng/căn) nhưng cũng gần như đã biến mất khỏi thị trường.

Xu hướng này ngày càng được thể hiện rõ rệt hơn. Trong báo cáo quý 1/2022 của DKRA Việt Nam đã nêu rằng, trong quý 2/2022, tại thị trường TP.HCM, căn hộ hạng B và hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo và nguồn cung căn hộ hạng C tiếp tục khan hiếm. Dưới áp lực chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu, mặt bằng giá bán sơ cấp có thể sẽ tăng.

Vậy cho nên, giờ đây, khái niệm nhà vừa túi tiền không phải là một sản phẩm quá bình dân, mà phải là sản phẩm đáp ứng được vị trí giao thông phù hợp với nhu cầu của các gia đình trẻ, và quan trọng nhất là mức giá bán vừa tầm đối với số đông người mua nhà.

Bcons Polygon: cơ hội sở hữu nhà cho người trẻ

Là một trong những điểm nóng về tăng giá bất động sản, suốt hơn 2 năm qua, giá bán căn hộ tại TP.Thủ Đức hiện đã bỏ xa đối tượng khách hàng có mức thu nhập trung bình. Trước thực tế đó, xuất hiện nguồn cung các dự án vừa túi tiền tại khu vực giáp ranh đã đem đến cơ hội sở hữu nhà cho người trẻ TP.HCM.

Cụ thể, những dự án có vị trí và khoảng cách di chuyển về trung tâm TP.HCM trong tầm 30 phút đều nằm trong tầm ngắm của người mua nhà. Ở quý 2/2022, khu vực ráp ranh đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức), khu căn hộ Bcons Polygon hiện là tâm điểm thu hút sự chú ý.





Chào thị trường với số lượng chỉ 783 căn hộ trong đó, có 764 căn hộ ở có diện tích linh hoạt từ 41 - 65 m2/căn và 19 căn shophouse. Đặc biệt, các căn hộ Bcons Polygon mức giá dự kiến chỉ dao động trên dưới 2 tỉ đồng/căn. Đây là mức giá không còn tìm được đối với một dự án sở hữu vị trí được xem là “địa chỉ vàng an cư” khi nằm ngay ranh địa giới của phường Linh Tây, TP.Thủ Đức và phường An Bình (TP.Dĩ An, Bình Dương).

Cụ thể, Bcons Polygon chỉ cách và kết nối trực tiếp vào đường Phạm Văn Đồng chỉ vài phút di chuyển, qua nhiều tuyến đường lớn như đường số 9, đường Đào Trinh Nhất và các tuyến đường nối vào đường Linh Đông. Đặc biệt, dự án chỉ cách đường quốc lộ 1A chỉ 1 phút di chuyển, dễ dàng kết nối đến các khu vực lân cận TP.HCM như TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Do đó, dù làm việc ở Bình Dương, hay TP.HCM thì chọn Bcons Polygon an cư đều thích hợp.

Như phân tích của đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt, vị trí khu căn hộ Bcons Polygon cách trung tâm TP.HCM chỉ tầm 20 phút di chuyển, trong bán kính 10km thông qua tuyến đường Phạm Văn Đồng. Cự ly này hoàn toàn phù hợp để sinh sống lâu dài cũng như đầu tư sinh lời. Theo khảo sát, đây là dự án giải bài toán về khoảng cách địa lý vượt trội hơn hẳn với hàng loạt sản phẩm cùng khu vực, thậm chí vị trí này còn tốt hơn hẳn nhiều dự án ngay trong nội thành TP.HCM.

Với mức giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn hộ, cùng các chính sách hỗ trợ tài chính, Bcons Polygon phù hợp với khách hàng có mức thu nhập trung bình. Đồng thời, dự án được đánh giá là sản phẩm hiếm hoi mở màn cho xu hướng đưa bất động sản về sát giá trị thực.

“Với tâm huyết kiến tạo nên một cộng đồng “an cư hiện tại, kiến tạo tương lai”, cũng như đem đến cơ hội an cư cho người dân, chúng tôi chuẩn bị cho khu căn hộ Bcons Polygon mọi tiện ích có thể đáp ứng tốt các nhu cầu sinh sống lâu dài của cư dân, cũng như xây dựng mức giá phù hợp để mua ở lâu dài và đầu tư sinh lời cho khách hàng”, đại diện Tập đoàn Bcons đã chia sẻ như vậy.