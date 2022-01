Cách sửa lỗi Xbox Game Bar không hoạt động trên Windows 10

Theo MakeUseOf, việc ghi và phát trực tuyến trò chơi trên Windows 10 chưa bao giờ dễ dàng hơn nhờ Xbox Game Bar được tích hợp sẵn. Nó có các công cụ để ghi lại hoạt động trò chơi và đây cũng là một cách để chia sẻ cảnh quay về thành tích chơi game tuyệt vời nhất của bạn bằng webcam và micro.

Truy cập Xbox Game Bar rất đơn giản, bạn chỉ việc sử dụng tổ hợp phím Windows + G. Nhưng đôi lúc Xbox Game Bar không hoạt động làm gián đoạn mọi thứ và dưới đây là cách xử lý khi gặp sự cố.

Lỗi ghi hình và chụp ảnh màn hình của Xbox Game Bar

Đang bạn muốn quay video trò chơi hoặc chụp ảnh màn hình, nhưng Xbox Game Bar không hoạt động? Nguyên nhân gồm có:

· Một số trò chơi không cho phép ghi hình. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể ghi hình bằng Xbox Game Bar.

· Nếu việc ghi hình khả dụng, nhưng nó không hoạt động, hãy thử một công cụ khác. Đối với các trò chơi trên Steam, có thể phát sóng bằng ứng dụng, nhưng sẽ cần một công cụ của bên thứ ba để ghi hình.

· Game Bar biến mất trong một trò chơi hiển thị toàn màn hình. Chỉ cần sử dụng tổ hợp phím Windows + Alt + R để bắt đầu ghi hình, nếu muốn dừng lại chỉ việc nhấn tổ hợp phím này một lần nữa.

· Việc chụp ảnh màn hình không hoạt động khi sử dụng Xbox Game Bar vì có thể có một số nội dung được bảo vệ trên máy tính của bạn. Hãy thử sử dụng một công cụ chụp màn hình khác.

Giải quyết lỗi ‘ms-gamingoverlay link’ của Xbox Game Bar

Một lỗi khá phổ biến của Xbox Game Bar trên Windows 10, khi bạn khởi chạy trò chơi hoặc Game Bar sẽ xuất hiện thông báo lỗi: ‘You'll need a new app to open this ms-gamingoverlay link’. Cách khắc phục như sau:

· Nhấn tổ hợp phím Windows + I để mở ứng dụng Settings.

· Điều hướng tới menu Gaming > Xbox Game Bar.

· Bỏ dấu chọn ở dòng ‘Enable Xbox Game Bar for things like recording game clips, chatting with friends, and receiving game invites’.

· Thử truy lại cập Xbox Game Bar.

Sửa lỗi Xbox Game Bar dừng đột ngột





Nếu bạn không gặp bất kỳ sự cố như ở trên nhưng Xbox Game Bar đột ngột ngừng hoạt động, hãy thực hiện lần lượt các bước sửa lỗi sau.

1. Repair lại Xbox Game Bar

· Mở menu Start, gõ từ khóa ‘game bar’.

· Trong kết quả tìm kiếm chọn vào App Settings của ứng dụng Xbox Game Bar.

· Tìm và bấm vào nút Repair trong giao diện cài đặt. Và đợi quá trình sửa chữa hoạt động.

· Thử lại xem Xbox Game Bar đã hoạt động ổn định chưa, nếu chưa hãy tìm nút Reset trong giao diện cài đặt và bấm vào nó để đặt lại ứng dụng.

Nếu Xbox Game Bar vẫn không hoạt động, chuyển qua bước tiếp theo.

2. Cài đặt lại Xbox Game Bar

Bạn hãy thử gỡ bỏ Xbox Game Bar của hệ thống và cài đặt lại để sửa lỗi.

· Mở menu Start và khởi chạy Windows PowerShell với quyền quản trị.

· Tại dấu nhắc lệnh gõ: Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage và nhấn Enter.

· Thao tác này sẽ xóa Game Bar khỏi Windows. Khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất tác vụ.

· Sau cùng hãy mở Windows Store và cài đặt lại Xbox Game Bar.

Nếu cách này không hoạt động và Xbox Game Bar vẫn không phản hồi, hãy xem xét việc cài đặt lại Windows 10.